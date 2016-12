Krakauer e Wesley, esplosione jazz

foto Dal Web 18:40 - Appuntamento imperdibile domenica 25 marzo alle ore 11 al Teatro Manzoni di Milano. "Aperitivo in concerto" con il clarinettista David Krakauer, virtuoso apprezzato in tutto il mondo, che unisce la sua arte a quella del trombonista Fred Wesley (una delle colonne dell’orchestra del Padre del Soul, James Brown) e del noto DJ SoCalled, per creare un’irresistibile ed esplosiva commistione fra funk e tradizione ebraica. - Appuntamento imperdibile domenica 25 marzo alle ore 11 al Teatro Manzoni di Milano. "Aperitivo in concerto" con il clarinettista David Krakauer, virtuoso apprezzato in tutto il mondo, che unisce la sua arte a quella del trombonista Fred Wesley (una delle colonne dell’orchestra del Padre del Soul, James Brown) e del noto DJ SoCalled, per creare un’irresistibile ed esplosiva commistione fra funk e tradizione ebraica.

Una miscela scatenata di ritmi su cui s’innervano le estatiche melodie ebraiche ed in cui anima e corpo si lasciano andare alla gioia della danza e della festa comunitaria. Accompagna Krakauer e i suoi compagni un gruppo di grande levatura, che comprende il rapper C-Rayz Walz, il bassista Jerome Harris (a lungo con Sonny Rollins) e il batterista Michael Sarin (già con Dave Douglas, Thomas Chapin, Ben Allison, Myra Melford).



PER INFORMAZIONI Teatro Manzoni Via Manzoni, 42 Milano tel. 02 7636901 www.aperitivoinconcerto.com www.teatromanzoni.it intero € 12 + prevendita ridotto €8 + prevendita giovani fino a 26 anni abbonamento n. 15 concerti € 150