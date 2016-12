Annalisa: "Ho cambiato tutto ma non l'amore"

foto Roberto Covi Correlati IN ANTEPRIMA IL BACKSTAGE 09:32 - La frangia c'è ma i capelli rossi sono più mossi, lo sguardo ancora più seducente. Annalisa è cambiata e proprio di cambiamenti parla il suo nuovo disco. "In 'Mentre tutto cambia' c'è il mio mondo - spiega la cantante a Tgcom24 -. Casa e città nuove, il mio amore che è un po' in difficoltà in questo momento". Il 31 marzo torna al serale di Amici con altri 8 ex concorrenti: "Sono pazza di Antonino, simpatico e autoironico". - La frangia c'è ma i capelli rossi sono più mossi, lo sguardo ancora più seducente.è cambiata e proprio di cambiamenti parla il suo nuovo disco. "In '' c'è il mio mondo - spiega la cantante-. Casa e città nuove, il mio amore che è un po' in difficoltà in questo momento". Il 31 marzo torna al serale di Amici con altri 8 ex concorrenti: "Sono pazza di Antonino, simpatico e autoironico".

"Dopo Amici sono cambiate diverse cose, ho cambiato città, casa e la scelta delle canzoni del mio disco è stato funzionale a questo mio stato d'animo. Un cambiamento poi coinciso con la fine della nostalgia come quando sei in macchina e viaggi verso altre mete e guardi il finestrino mentre i paesaggi cambiano sotto i tuoi occhi".



Annalisa si è messa in discussione non solo dentro la scuola di "Amici" ma anche fuori. Proprio come canta in "Lucciole" un brano sullo scoprirsi giorno dopo giorno: "Ho fatto un grande lavoro su me stessa. Ci sono progressi che fai giorno per giorno. Quando sono entrata ad 'Amici' è stata una sensazione molto forte perché in un certo senso sei dentro alcuni meccanismi del reality e devi esporti perché la gente possa comprenderti appieno. Ho sempre cercato di farlo ma vivendo in una situazione ovattata e per tanti mesi con le stesse persone mi sembrava quasi come se non riuscissi a comunicare nulla al pubblico. Cosa che poi non era vera. Comunque era una percezione confusa che ho superato tranquillamente".



Se volete conquistare Annalisa dovete avere una dote: l'autoironia che viene celebrata nelle canzoni "Tutto sommato" e "Per questo amore": "Per me l'autoironia in un uomo come in una donna sono doti assolutamente importanti. Mi fanno molta paura le persone che si prendono troppo sul serio".



La cantante non solo canta l'amore ma lo sta anche vivendo: "Però ammetto che stiamo attraversando un momento molto difficile che spero supereremo".



Il 31 marzo inizia il serale di "Amici" e Annalisa si ritroverà assieme ad altri otto compagni di viaggio (Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Carta, Karima, Virginio Simonelli, Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Antonino Spadaccino) in un girone dedicato solo agli 'ex' allievi del talent show. "Vado con la voglia di fare il meglio possibile ma soprattuto per me stessa. - conclude la cantante - Sono consapevole di avere un bagaglio di esperienza più piccolo rispetto agli altri miei compagni". Ma tra loro c'è chi ha già conquistato la sua amicizia: "Antonino. E' un ragazzo buono, divertente, simpatico e dotato di grande autoironia".

Andrea Conti