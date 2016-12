Sal Da Vinci: "Canto l'energia del Brasile"

foto Da video Correlati COLORI E NOTE TRA LE FAVELAS 15:05 - Sal Da Vinci torna con il nuovo singolo "Fin dove c'è vita", che fa da apripista all'album di inediti "E' così che gira il mondo" che uscirà il 24 aprile. A Tgcom24 Sal presenta il videoclip di "Fin dove c'è vita", girato tra Napoli e Rio De Janeiro, tra le strade delle favelas di Cantagalo e Rocinha e le spiagge di Ipanema e Copacabana. "Racconto lo scambio di energia tra Europa e Brasile", dice l'artista. torna con il nuovo singolo "", che fa da apripista all'album di inediti "" che uscirà il 24 aprile.Sal presenta il videoclip di "Fin dove c'è vita", girato tra Napoli e Rio De Janeiro, tra le strade delle favelas di Cantagalo e Rocinha e le spiagge di Ipanema e Copacabana. "Racconto lo scambio di energia tra Europa e Brasile", dice l'artista.

"Fin Dove C’è Vita, come recita il ritornello, racconta un’apertura verso il mondo e il Brasile (dove non ero mai stato) mi è sembrata la terra più adatta per veicolare un messaggio di amore e di condivisione come quello contenuto nel brano. - spiega Sal Da Vinci -. Sono stato lì per pochi giorni, ma il contatto con la gente delle favelas, dove il video è stato quasi interamente girato, mi ha lasciato addosso una sensazione intensissima e un sapore di condivisione che porto ancora con me. Essere a contatto con la parte più umana di quel Paese e vedere i loro sorrisi è un’emozione indescrivibile. Ho percepito come un’asse di energia tra il Brasile e l’Italia, il Mediterraneo, in fondo abitiamo tutti sotto lo stesso cielo".



A maggio il cantautore napoletano sarà in concerto a Roma e a Milano con lo spettacolo “E' Così Che Giro Il Mondo”: 4 e 5 maggio al Teatro Sistina di Roma con special guest Ornella Vanoni e Ana Carolina, 11 maggio al Teatro Smeraldo di Milano con special guest Ornella Vanoni, Ana Carolina e Maurizio Solieri.