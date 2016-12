Ricky Martin: "Sono mamma e papà"

foto Vanity Fair Correlati VACANZE A MIAMI COL COMPAGNO 12:21 - Per la donna che lo ha aiutato a portare al mondo i suoi figli, Ricky Martin darebbe la vita. Il cantante portoricano per la prima volta si fa fotografare con i due gemelli Matteo e Valentino (l'edizione spagnola di "Vanity Fair" gli dedica la copertina) e con il compagno Carlos Gonzales. "Sono andato a letto con tante donne, non pensavo di essere gay, poi sono arrivati gli uomini. Adesso sono mamma e papà", racconta. - Per la donna che lo ha aiutato a portare al mondo i suoi figli,darebbe la vita. Il cantante portoricano per la prima volta si fa fotografare con i due gemelli(l'edizione spagnola di "" gli dedica la copertina) e con il compagno. "Sono andato a letto con tante donne, non pensavo di essere gay, poi sono arrivati gli uomini. Adesso sono mamma e papà", racconta.

Ricky spiega come ha scelto la madre surrogata dei suoi bimbi: "Ho visto la sua foto e ho pensato che fosse una donna angelica, trasparente. Non mi piace il termine surrogato, io non ho affittato un utero, l'ho solo preso in prestito, e sono eternamente grato a questa donna".



Quanto al rapporto con il suo compagno, che ormai dura da quattro anni, confessa: "Fa parte della nostra famiglia, con lui c'è complicità, comprensione e allo stesso tempo libertà". Mentre Carlos interviene: "Cercavo un fidanzato e ho trovato un padre". Poi Martin racconta della scoperta della sua omosessualità: "Andavo a letto con le donne, ho provato cose meravigliose, non mi ero accorto di essere gay. L'importante, comunque, è che ci sia l'amore. A me hanno insegnato molto sia gli uomini sia le donne".