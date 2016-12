Katy Perry delusa dall'amore diventa marine

foto Da video Correlati NUOVA VITA IN TRINCEA

CAPELLI BLU E SIMPATIA 09:40 - Katy Perry non molla e raddoppia: ha venduto dell'album "Teenage Dream" 25.5 milioni copie digitali. Lo scorso dicembre Katy ha concluso il suo California Dreams World Tour di 124 date ovunque sold out. Katy torna il 27 marzo con "Teenage Dream: The Complete Confection" in edizione limitata. L'artista presenta a Tgcom24 in anteprima esclusiva per l'Italia il nuovo video "Part of me" in cui diventa donna soldato dopo una delusione d'amore. non molla e raddoppia: ha venduto dell'album "" 25.5 milioni copie digitali. Lo scorso dicembre Katy ha concluso il suo California Dreams World Tour di 124 date ovunque sold out. Katy torna il 27 marzo con "" in edizione limitata. L'artista presentain anteprima esclusiva per l'Italia il nuovo video "" in cui diventa donna soldato dopo una delusione d'amore.

Le immagini sembrano prendere spunto da due film cult della cinematografia: "Soldato Jane" di Ridley Scott con Demi Moore e "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick.



Katy è disperata per la fine della relazione con il suo ragazzo. Ecco che in un bagno pubblico decide di tagliarsi i capelli, fasciarsi il seno e arruolarsi nei marines. Così tra combattimenti simulati e prove fisiche stremanti, Katy rinasce ed è più forte di prima nonostante in alcuni momenti ripensi ai momenti più belli della sua passata relazione. In un certo senso uno strano scherzo del destino dal momento che la cantante si è separata da qualche mese dopo la rottura del suo matrimonio con Russell Brand.



Quello che ha perso veramente la testa per amore è proprio Russell Brand che ha intenzione di contrastare le eventuali spese derivanti dall'incidente che lo ha visto protagonista qualche giorno fa con un paparazzo. La star scagliò infatti il telefono cellulare del fotografo dopo che questi gli aveva scattato una foto. Il paparazzo Timothy Jackson ha chiesto ovviamente di essere risarcito dei danni ma l'attore comico non pare intenzionato a pagare perchè ritiene di non essere nel torto.



Katy, invece, sembra aver ritrovato il sorriso e si è pura tinta i capelli di blu con un nuovo taglio. Prima la carriera e dopo la famiglia sembra il suo motto tanto da lanciare un nuovo video che ha stupito i suoi fan, irriconoscibile nei panni di un marine ma sempre bella e agguerrita.



L'album "Teenage Dream: The Complete Confection” include tutte le dodici tracce della versione originale, compresi quindi i singoli “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Firework,” “E.T.”, “Last Friday Night (T.G.I.F.)” e “The One That Got Away”. L’album comprende, inoltre, tre nuove canzoni “Part of Me”, “Wide Awake” e “Dressing Up”, una versione inedita di “E.T.” in duetto con Kanye West, “Last Friday Night (T.G.I.F.)” in duetto Missy Elliott, una versione acustica di “The One That Got Away” prodotta da Jon Brion e un megamix di Tommie Sunshine dei singoli di successo.

Andrea Conti