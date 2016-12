Luciana Littizzetto: "Seduco con una maglietta"

foto LaPresse Correlati REGINA DELLA RISATA 11:16 - Al cinema (il 23 marzo esce "E' nata una star") è la madre di un pornodivo, ma parlare di sesso con Luciana Littizzetto non può far altro che ridere. La comica svela le sue armi di seduzione al settimanale "Oggi": "Lo strip-tease è da cretine, io sono sexy anche con una maglietta". Poi ricorda il primo bacio: "A 14 anni, non sapevo dove mettere la lingua...". - Al cinema (il 23 marzo esce "") è ladi un, ma parlare di sesso connon può far altro che ridere. La comica svela le sue armi di seduzione al settimanale "Oggi": "Lo strip-tease è da cretine, io sonoanche con una maglietta". Poi ricorda il primo bacio: "A 14 anni, non sapevo dove mettere la lingua...".

Sul grande schermo Luciana è la moglie di Rocco Papaleo e la madre di Pietro Castellitto (figlio di Sergio). Bene, i genitori scoprono che il figlio non solo è superdotato ma che gira anche film porno: "Il padre, forse per il confronto, non se ne fa una ragione, la madre invece capisce che in fondo non è una dramma e riesce a reagire".



E la seduzione? Tutto un altro stile rispetto a quello di Dita Von Teese: "Ho visto i video in cui spiega come allungare i collant in modo erotico prima di infilarli, se lo facessi io il mio compagno Davide mi chiederebbe subito: 'Sei cretina o ti stai esercitando a usare i collant come fionda per il tiro al piccione?'".



La comica fa un passo indietro e racconta del primo fidanzato e della sua prima volta: "I primi chupa dance sono stati con i compagni di conservatorio, ma a 17 anni mi sono fidanzata con un ragazzo della parrocchia. A scuola ci avevano insegnato a concepirci come la Barbie, ma scherzi a parte per me la verginità è sempre stata un valore. Non per ragioni morali, non sono una bacchettona e non giudico chi si smutanda subito, ma a me piace conoscere bene le persone prima di condividere l'intimità".



A proposito di intimità, come sono nati Jolanda e Walter? "Jolanda perché è un nome che mi sa di vitale, Walter perché mi sa di persona alta e secca. L'unico problema è quando mi presentano qualcuno che si chiama così, mi accusano di aver reso la loro vita un inferno".