"Undici anni in silenzio per capirmi di più"

Ci sono voluti undici anni per tornare alla musica. Fabio Concato in tutto questo tempo ha cercato di capirsi un po' di più con un life coach, di dedicarsi alla famiglia e godersi la vita. Le undici canzoni di "Tutto qua" ("nate in 30 giorni") mettono al centro l'uomo con le sue paure e la voglia di guardare con fiducia al futuro. E sulla mancata partecipazione a Sanremo racconta tutta la verità: "Sono stato avvisato con un sms, ero tramortito".

Come mai la tua canzone "Non smetto di aspettarti" non è entrata nella rosa di Sanremo?

L'ho proposta a Mazzi e Morandi. Erano molto entuasiasti e mi avevano promesso che si sarebbero fatti sentire a brevissimo. Dopo sei settimane li ho contattati ma mi avevano detto che non si era giunta a una decisione. Cinquanta minuti prima dell'annuncio ufficiale del cast ho ricevuto un sms "Caro Fabio, abbiamo fatto diversi ascolti e abbiamo fatto altre scelte, grazie per la disponibilità".



Solo questo?

Sì. E confesso di essere rimasto tramortito. Non discuto l'esclusione ma solo il metodo e la tempistica.



Dopo undici anni di silenzio sei tornato con "Tutto qua", cos'è successo?

Ho ritrovato la voglia di scrivere e comunicare. In questi undici anni ho lavorato, fatto dei concerti ma ho anche avuto il tempo di capire me stesso, stare con la famiglia, andare al cinema e ho viaggiato molto anteponendo la mia persona alla musica. Non considerando affatto la possibilità che poi la gente potesse dimenticarmi...



Ti sei pentito di questa lunga assenza?

No. Ma sono dispiaciuto per non aver potuto regalare alla gente che mi segue qualcosa da ascoltare. Però queste stesse persone mi conoscono: sono autenticamente anarchico, ci sono prima i miei bisogni e poi i bisogni dell'artista. Sono ricorso ad una persona per capire queste cose, un life coach. Un percorso utilissimo che ha consentito di 'sbloccarmi' artisticamente e di scrivere tutte le canzoni e le musiche in soli 30 giorni.



Cosa canta il nuovo Fabio Concato in "Tutto qua"?

L'esigenza di rimettere l'uomo al centro di tutto. Soprattutto i più sfortunati. La gente oggi ha bisogno di essere rassicurata, non c'è bisogno di parlare sempre e solo di tasse e di sprechi.



In "Se non fosse per la musica" c'è anche Stefano Bollani al pianoforte, com'è nata la collaborazione?

Stefano è un bravo pianista ma con la mano sinistra insomma è così, così (ride, ndr). Ci conosciamo da un po' e sono stato ospite nel suo bellissimo programma musicale 'Sostiene Bollani'. Gli ho chiesto se gli andava di collaborare e mi ha detto che sapeva tutto di me e che spesso aveva usato le mie canzoni per conquistare le belle donne. Era tutto vero e non solo, ha una cultura musicale pazzesca, diceva anche 'Betti Curtis era meravigliosa, con una voce straordinaria'. Insomma spazia da Gershwin alla musica popolare italiana...



Concato scomparirà di nuovo?

Non ci penso proprio. Iniziamo con un tour estivo e poi nei teatri ad ottobre.



Tracklist dell'album: Tutto Qua, L'Altro Di Me, Stazione Nord, Papier Mais, Carlo Che Sorride, Se Non Fosse Per La Musica, Non Smetto Di Aspettarti, Breve Racconto Di Moto, Il Filo, Sant'Anna (Di Stazzema) e Un Trenino Nel Petto

Andrea Conti