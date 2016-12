"Sesso a pagamento con Lindsay Lohan"

foto LaPresse Correlati IL DOPPIO MENTO

SEMPRE MALEDETTA 12:03 - Droga, alcol e sesso. Sono i tre vizi che da sempre tormentano Lindsay Lohan. Adesso, ad alimentare i pettegolezzi, ci si mette anche il pornoattore Alex Torres, nome d'arte Voodoo, che sostiene di essere andato a letto con l'attrice (mentre il padre Michael Lohan dormiva al piano di sopra) e addirittura di essere stato pagato per le prestazioni. Ma la bad girl di Holywood non commenta. . Sono i tre vizi che da sempre tormentano. Adesso, ad alimentare i pettegolezzi, ci si mette anche il, nome d'arte Voodoo, che sostiene di essere andato a letto con l'attrice (mentre il padre Michael Lohan dormiva al piano di sopra) e addirittura di essere stato pagato per le prestazioni. Ma la bad girl di Holywood non commenta.

"Chiedete a lui (Michael Lohan) se sa di quella notte ho avuto con sua figlia - ha detto Torres alla trasmissione radiofonica canadese 'The Jim Richards Show' - mentre lui dormiva al piano di sopra, non sto scherzando. Molte di queste celebrità di Hollywood mi pagano profumatamente per soddisfarle".



Per ora le sue dichiarazioni (non ha specificato quanto tempo fa è accaduto) non trovano conferme e sembra che Lindsay non abbia nessuna intenzione di replicare, di certo una delle sue ultime dichiarazioni suona un po' come un mea culpa: "Mi dispiace per le scelte che ho fatto". Ma forse si riferiva alle vicende giudiziarie o a quelle legate alla droga. Il sesso merita un capitolo a parte.