Depp-Manson insieme per un duetto "da brividi"

foto Ap/Lapresse 12:17 - Uno è abituato alle atmosfere gotiche e vampiresche, l'altro è diventato famoso per la sua aura satanica e luciferina. Si preannuncia un duetto tutt'altro che scontato quello tra Johnny Depp e Marilyn Manson, che - come riporta "Huffington Post" - collaboreranno insieme per la cover di "You're So Vain", brano del 1972 di Carly Simon. La canzone entrerà a far parte di "Born Villain", il nuovo album di Marilyn Manson in uscita a maggio.

I due artisti sono legati da una lunga amicizia e non è la prima volta che si trovano a lavorare gomito a gomito. Già nel 2001, infatti, Depp aveva inserito un remix di "The Nobodies" nella colonna sonora del suo film "From Hell", che raccontava le vicende del leggendario serial killer britannico "Jack lo Squartatore".



Johnny Depp, d'altra parte, ha un background musicale solido alle spalle, iniziato negli anni dell'adolescenza. All'epoca, infatti, era chitarrista in una band chiamata "The Kids in South Florida". Negli anni 80 il gruppo ebbe un certo successo a livello nazionale, arrivando ad aprire addirittura i concerti dei Talking Heads e di Iggy Pop.