Adele a dieta: "Voglio perdere due taglie"

Ha smesso di fumare, ha scoperto il Pilates (lo pratica due volte a settimana in casa con l'aiuto di un personal trainer) e si è messa a dieta. Adele vuole perdere due taglie prima dell'estate, e le persone che le stanno vicino giurano che è "determinatissima". Solo qualche settimana fa lo stilista Karl Lagerfeld aveva detto che era diventata "troppo grassa". Adesso la cantante vuole a tutti i costi perdere peso.

Dopo l'intervento alla corde vocali, infatti, ha messo su un po' di chili di troppo e ora ha deciso di seguire uno stile di vita sano in tutto. Una fonte vicina alla star ha dichiarato al quotidiano 'The Sun': "Adele ha trovato l'energia che le mancava. Era sempre stata curiosa di provare a fare Pilates, ma fino a poco tempo fa non aveva mai avuto modo di fare un corso".



Dal canto suo la cantante assicura che l'unico motivo per il quale ha deciso di impegnarsi a dimagrire è solo per il suo bene. In una intervista a "People Magazine" aveva infatti dichiarato: "Non ho mai voluto assomigliare alle modelle che si vedono sulle copertine delle riviste come vorrebbe invece la maggioranza delle donne e sono molto orgogliosa di questo".