MIKA tra le star del Festival "10 giorni suonati"

foto Ufficio stampa 10:38 - Annunciati gli ospiti musicali della rassegna organizzata da Barley Arts "10 Giorni Suonati" che si tiene tra giugno e luglio al Castello di Vigevano (PV). Oltre ai già annunciati Lynyrd Skynyrd, Incubus, Wolfmother, Lenny Kravitz e James Morrison ci saranno anche i Garbage, G3 con Satriani, vai e Morse e MIKA.

Una rassegna di grandi concerti dal vivo in un contesto ambientale di rara bellezza, il Castello di Vigevano, alle porte di Milano. Una serie di incontri letterari. Una celebrazione della gastronomia artigianale di qualità all'Isola del Gusto. Una festa che punta all'eccellenza in ogni sua declinazione: questa la filosofia di "10 Giorni Suonati".



Forte di due edizioni di grande successo con oltre 40mila spettatori e artisti di sicuro spessore in ogni genere musicale (Al Jarreau, ZZ Top, Black Crowes, John Mellencamp per citarne solo una minima parte), "10 Giorni Suonati" ritorna in giugno e luglio 2012 nella splendida cornice del Castello Sforzesco e in collaborazione con la Città di Vigevano riconfermandosi per il terzo anno consecutivo fra gli appuntamenti più appetitosi nell'estate dei festival. Il programma musicale di "10 Giorni Suonati" 2012 porta al Castello nomi di punta del panorama rock internazionale, che in questo contesto potranno tenere i loro concerti senza doversi preoccupare di orari o restrizioni di volume penalizzanti per il giusto godimento dello spettacolo da parte del pubblico.



La rassegna si apre il 13 giugno all'insegna del southern rock più classico e poderoso con i Lynyrd Skynyrd, da decenni icona del genere e tuttora mito giovanile, in Italia in data unica dopo avere esaurito il Palasharp nel 2009. Opening act della serata un'altra band storica, Molly Hatchet, e gli Italiani Betta Blues Society, vincitori del contest "Edison, Change The Music" 2011. Ancora all'insegna del rock, in varie sfaccettature, gli appuntamenti successivi: il palco di 10 Giorni Suonati ospita il 26 giugno l'energia degli Incubus, idoli del crossover negli anni 90, ma capaci di rinnovarsi negli anni come poche altre band. Seguono il 10 luglio i Wolfmother, talentuosi e moderni epigoni dell'hard-rock psichedelico in stile seventies, e l'11 i Garbage di Butch Vig e Shirley Manson, dai quali si attende a breve l'uscita del nuovo album "Not Your Kind Of People". Il 19 Luglio è la volta di Lenny Kravitz, di nuovo in Italia con il suo "Black And White Italy Tour", che lo ha mostrato a fine 2011 ispirato e funky come non lo si vedeva da anni, accompagnato da una band dal groove compatto. E a proposito di groove, prima di Lenny sul palco salirà Trombone Shorty and Orleans Avenue, musicista capace di "surfare" dal jazz al rap, passando per l'R'n'B con la classe innata di chi ha musica che scorre nelle vene. I 3 appuntamenti conclusivi del festival sono consecutivi: si comincia il 22 luglio con una vero evento, il G3, che per l'occasione arriva sul palco di 10 Giorni Suonati in data unica e nella formazione più lussuosa che si sia mai vista, con Joe Satriani, Steve Vai e Steve Morse, abitualmente chitarrista dei Deep Purple. Il 23 Luglio è la volta del black-pop raffinato di James Morrison, preceduto sul palco dagli italiani Musicanti di Grema (altri vincitori di "Edison Change The Music contest"), in attesa di un finale letteralmente scoppiettante: il 24 luglio infatti sarà Mika a chiudere 10 Giorni Suonati, in concerto 2 anni dopo il successo strepitoso al Forum di Assago con uno dei suoi meravigliosi, stupefacenti e coloratissimi show. Anche nel suo caso, quello al Castello di Vigevano è l'unico appuntamento live in Italia per l'estate 2012.



In occasione di alcuni dei concerti in programma (sicuramente quelli di Incubus, Garbage, Lenny e Mika), Barley Arts si è attivata per garantire al pubblico che vorrà usufruirne un servizio di treni speciali, che al termine della serata collegheranno la Stazione di Vigevano a quella di Porta Genova a Milano. Il servizio sarà a pagamento e in prevendita tramite Ticketone (quindi non sul portale delle Ferrovie).