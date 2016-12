Madonna prega i santi e canta l'amore finito

foto Ufficio stampa Correlati SENSUALE ANCHE A 53 ANNI 16:52 - Sono passati tre anni dal disco "Hard Candy" e nella vita di Madonna molte cose sono cambiate. Nuova etichetta discografica (Universal), un film ("W.E.") e la rottura del matrimonio con Guy Ritchie. Ed è proprio dall'amore che parte il nuovo album "MDNA" che esce il 26 marzo. Nei 12 brani l'artista spazia dal dolore alla gioia, dalla preghiera ai santi alla violenza. Non c'è solo la dance ma un ritorno al pop e una ballad orchestrale spiazzante. - Sono passati tre anni dal disco "e nella vita dimolte cose sono cambiate. Nuova etichetta discografica (Universal), un film ("W.E.") e la rottura del matrimonio con Guy Ritchie. Ed è proprio dall'amore che parte il nuovo album "" che esce il 26 marzo. Nei 12 brani l'artista spazia dal dolore alla gioia, dalla preghiera ai santi alla violenza. Non c'è solo la dance ma un ritorno al pop e una ballad orchestrale spiazzante.

"MDNA" (registrato tra Londra, Los Angeles e New York) uscirà in due versioni: una standard che contiene dodici brani inediti (compresi i singoli "Give Me All Your Luvin" e "Girl Gone Wild") e una deluxe con quattro inediti e la versione remix di "Give Me All Your Luvin".



Il percorso di Madonna stupisce perché inizia con le sonorità dance già all'attacco di "Girl Gone Wild" che porta la firma dei dj Benny e Alle Benassi per poi proseguire lungo sonorità tecno e bassi potenti creati con William Orbit (che ha contribuito al successo di uno dei migliori dischi dell'artista "Ray Of Light"). E' il caso di "Gang Bang" il brano scritto tra gli altri da MIKA e che Madonna ha adottato, ribaltandola completamente rispetto alla versione demo che le era stata consegnata. Inizia sussurrando e ad un certo punto urla. "E' una parte vocale totalmente improvvisata, ero lì in mezzo alla stanza e mi è venuta voglia di urlare", spiega Miss Ciccone. In "I'M Addicted" c'è una spolveratina di anni 80 mentre gli anni 60 segnano l'inizio di "I'm a sinner". Quest'ultima canzone non solo è tra le migliori ma contiene un 'atto di dolore' che l'artista rivolge alla Vergine Maria, Gesù, San Cristoforo, San Sebastiano e Sant'Antonio.



C'è anche la figlia Lourdes Maria in questo lavoro discografico, la sua voce è presente nell'inciso-tormentone di "Superstar", che si candida a singolo radiofonico. "Ha una voce incredibile - dice mamma Madonna -, ma non lo ammetterà mai. Mi ha detto 'Mamma, ti prego togli il mio nome dal disco' ed io le ho risposto 'Troppo tardi'. Suona benissimo il piano ed è una cantante incredibile ma sta attraversando la fase del non guardarmi".



Non solo una star della musica, attrice e regista, Madonna si rivela anche fragile come donna, moglie e amante e inserisce tre potenti canzoni d'amore: "I Don't Give A", "I Fucked Up" e "Best Friend" (gli ultimi due sono nella versione deluxe). E' come fosse un percorso interiore e musicale lungo tre canzoni: la rassegnazione, la rabbia masochista e poi il desiderio nostalgico di rimanere amici un giorno. Madonna canta la consapevolezza che ormai le cose non si possono più cambiare, si è donata completamente al suo uomo non riuscendo a portare avanti l'amore. Un'ammissione di fallimento ma con l'augurio un giorno di potersi incontrare di nuovo, senza rancore.



Dal punto di vista musicale questo è uno degli album più completi dell'artista perché incide un percorso interiore che inizia con la dance, tecno e poi dopo la metà con "I'M A Sinner" inizia a virare verso il pop che culmina con la straordinaria "Falling Free" tra archi, violoncello, flauti e un arrangiamento dal respiro ampio che introduce i brani della versione deluxe.



Generalmente l'artista ha sempre inserito in un album dieci, undici canzoni, stavolta ha superato se stessa pubblicando sedici tracce inedite. Era tanta la voglia di comunicare dopo un periodo fatto di alti e bassi emotivi: "Mi sono proprio lasciata trasportare - commenta -. Ovviamente avevo bisogno di sfogarmi su alcune cose. Quindi la mia sensazione era quella di un animale che viene liberato dalla gabbia e che deve esprimere non una ma tantissime emozioni diverse. Tutte le emozioni di cui è fatta la vita"



Tracklist cd standard: Girl Gone Wild - Gang Bang - I'm Addicted - Turn Up The Radio - Give Me All Your Luvin' - Some Girls - Superstar - I Don't Give A - I'm A Sinner - Love Spent - Masterpiece - Falling Free / Bonus Disc Deluxe Edition: Beautiful Killer, I Fucked Up, B-Day Song - Best Friend - Give Me All Your Luvin' (Party rock remix)

Andrea Conti