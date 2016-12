Jennifer Lopez, mamma sexy ma "insicura"

"I figli ti portano a fare tutto per il loro bene, ma ovviamente nessun genitore fa tutto nel modo giusto - spiega la Lopez - Devi essere sempre pronta ad evolvere e essere sempre consapevole delle tue azioni... è abbastanza impressionante. Tutto questo esercita anche una pressione enorme su di te, è per questo che le donne si sentono in colpa!".La Lopez, che ora fa coppia fissa con il ballerino Casper Smart , svela come sia stato proprio l'ex marito (ha divorziato dopo sette anni di matrimonio) ad averla incoraggiata, agli inizi della sua carriera: "Mi ha sempre detto che avevo una bellissima voce. Mi diceva 'E' dentro di te, devi solo tirarla fuori. Abbi fiducia in te stessa'. Così, improvvisamente, mi sono detta: E' vero, ho talento!".