Rihanna: "Nude-look? E' solo un caso"

IL VIDEO INTIMO 11:00 - Il suo è decisamente un nude-look, tanto che non perde occasione per mostrarsi con abiti trasparenti e magliettine traforate che lasciano intravedere il seno sinuoso. Ma Rihanna giura che non si "veste seminuda per attirare l'attenzione". Indossa solo ciò con cui si sente a proprio agio, anche se lascia poco spazio all'immaginazione. - Il suo è decisamente un, tanto che non perde occasione per mostrarsi con abiti trasparenti e magliettine traforate che lasciano intravedere il seno sinuoso. Magiura che non si "vesteper attirare l'attenzione". Indossa solo ciò con cui si sente a proprio agio, anche se lascia poco spazio all'immaginazione.

"Il mio modo di vestire è sempre spontaneo - racconta la 24enne cantante trasgressiva - dipende sempre dallo stato d'animo e dall'occasione. Poi, certo, ogni volta mi piace aggiungere un tocco audace. Ma non lo faccio per conquistare titoli sui giornali e fare polemica".



E sulla mania di non mettere il reggiseno spiega: "I fotografi mi beccano un sacco di volte senza reggiseno... ma è solo un caso. Significa che quel giorno non lo volevo indossare". Perché quando si compra una camicia "c'è chi la indossa con una canotta, chi con un body, chi con il reggiseno e chi senza, io rientro nell'ultima categoria". Allora è davvero un vizio.