Carletti: "Cantiamo ancora per Augusto"

foto Ufficio stampa 08:46 - A vent'anni dalla scomparsa di Augusto Daolio, è uscito "E' stato bellissimo" l'album dei Nomadi in edizione limitata e distribuito dall'indipendente Artist First che contiene 14 tracce live incise dal 1984 al 1990. "E' stato bellissimo" è la frase con cui Augusto salutava il suo pubblico a fine concerto. Beppe Carletti ha voluto intitolare questa raccolta di interpretazioni e a Tgcom24 racconta com'è nato questo progetto. - A vent'anni dalla scomparsa di, è uscito" l'album deiin edizione limitata e distribuito dall'indipendente Artist First che contiene 14 tracce live incise dal 1984 al 1990. "E' stato bellissimo" è la frase con cui Augusto salutava il suo pubblico a fine concerto.ha voluto intitolare questa raccolta di interpretazioni e aracconta com'è nato questo progetto.

Come mai la volontà di pubblicare l'album "E' stato bellissimo"?

La volontà di questo cd è dovuta alla scomparsa di Augusto, è un cd ancora indelebile nel cuore e nalla memoria. "E' stato bellissimo" è la frase di rito e di saluto che Augusto pronunciava al suo pubblico ad ogni fine concerto.



Qual è il brano che il pubblico vuole assolutamente suoniate durante i vostri concerti?

"Io Vagabondo", pensa che molti vengono da 40 anni per ascoltare questo brano e sarebbero guai a non farlo, infatti la conoscono tutti.



Un bilancio di Nomadincontro XX Tributo ad Augusto?

Bilancio positivo sempre più gente, vengono a ricordare Augusto e non dimentichiamo Dante (Pergreffi, il bassista italiano che ha fatto parte dei Nomadi per otto anni, ndr)



Come avete scelto il nuovo cantante Cristiano Turato?

Abbiamo scelto Cristiano perché non è una copia di nessuno. Il timbro di voce è una novità da non suscitare confronti che non sono mai belli.



Cosa vi ha colpito di lui?

E' una persona semplice e consapevole di cosa gli aspetta positivamente e con il suo arrivo ha dato freschezza e allegria al gruppo.



Cosa augurate a Beppe?

A Beppe auguro delle scelte giuste e poter raccontare ancora per molti anni la storia di Augusto e Dante, i Nomadi.



Prossimi progetti?

Arriva un cd di inediti che prevediamo di lanciare prima dell'estate.



Ecco le date dei prossimi live: 16/03 Spoleto (PG) Teatro Nuova Spoleto 21/03 Brescia (BS) Palabrescia 23/03 Legnano (MI) Teatro Galleria 24/03 Fermo (FM) Teatro Dell’aquila 30/03 Ferrara (FE) Teatro Nuovo 31/03 Cuneo (CN) Palasport 20/04 Padova (PD) Teatro Geox 21/04 Pavia (PV) Palaravizza 24/04 Sanremo (IM) Teatro Ariston 27/04 San Marino (RSM) Teatro Nuova Dogana 12/05 Casalromano (Mantova) XXIV raduno nazionale Fans Club

Andrea Conti