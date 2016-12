Ambra: "Il gossip è sottocultura"

foto LaPresse Correlati MODELLA SENSUALE

CHE SORPRESA A TEATRO! 11:27 - Ambra Angiolini sbarca al Teatro Ambra alla Garbatella di Roma con l'attore e regista Edoardo Leo. Debutta con la commedia "Ti ricordi di me?", in scena fino al primo aprile. E' la storia di un incontro rocambolesco tra una narcolettica, interpretata proprio da Ambra, e un cleptomane cui darà vita Leo. L'attrice in una intervista a La Stampa torna a parlare del gossip: "E' sottocultura". sbarca al Teatro Ambra alla Garbatella di Roma con l'attore e regista. Debutta con la commedia "", in scena fino al primo aprile. E' la storia di un incontro rocambolesco tra una narcolettica, interpretata proprio da Ambra, e un cleptomane cui darà vita Leo. L'attrice in una intervista a La Stampa torna a parlare del gossip: "E' sottocultura".

"A quella cosa lì non mi adeguo, mi disgusta, dico di no e continuerò a farlo. Non la amo quando riguarda gli altri, figuriamoci me stessa... - spiega l'attrice - e non è vero che siccome sei un personaggio pubblico ti tocca subire senza protestare. Credo che finora ci siamo seduti un po’ tutti sul vittimismo, e invece ci si può comportare diversamente, io, comunque, non sarò mai complice, e non posso credere che esista davvero gente che avvisa i paparazzi e finge di essere colta di sorpresa pur di finire sui giornali... Prima, questo tipo di informazioni riguardava solo un certo tipo di stampa, adesso c’è l’idea che tutto debba essere sbattuto ovunque, e invece no, quella è sottocultura e tale deve tornare ad essere".



Poi Ambra torna a parlare dello spettacolo teatrale "Il mio ruolo - ha spiegato durante la presentazione alla stampa - non lo daranno mai al cinema. In teatro, con il pubblico in sala, senti decollare il tuo mestiere". Una scelta convinta, dunque, quella del teatro, per l'attrice: "Ho deciso di salire sul palco nella mia carriera - ha spiegato- perché il teatro ti dà la misura di dove ti trovi nel momento in cui lo fai. Non è un ripiego e poi bisogna sostenerlo soprattutto nei momenti di crisi". E poi, ha tenuto a precisare l'attrice, "spazio alle compagnie giovani e a testi nuovi e curiosi".



In scena, quindi, la vicenda di Beatrice, una maestra elementare e Roberto, aspirante scrittore di improbabili favole. I due si conoscono per caso sotto al portone della loro psicologa. Entrambi sono in cura per risolvere le loro patologie. Ma ciascuno dei due ha il proprio futuro già pianificato. Beatrice sta per sposarsi con il suo storico fidanzato. La carriera del giovane, invece, è ancora in alto mare per via del contenuto 'assurdo' delle sue fiabe. Roberto si innamora di Beatrice e decide che sarà la donna della sua vita: da qui ha inizio una storia d'amore fatta di malintesi, scontri e amnesie.



Ambra dopo la sua esperienza teatrale poi torna al cinema con il film "Ci vediamo a casa" di Maurizio Ponzi, in uscita in aprile. E che precede l'impegno, sempre in coppia con Leo, nel film di Bruno "Viva l'Italia" con Michele Placido, Raoul Bova, Alessandro Gassman e Rocco Papaleo le cui riprese cominceranno il 15 maggio.