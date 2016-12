Gillian Anderson: "La mia storia lesbo"

foto LaPresse Correlati TUTTI I NUDI DELL'ATTRICE

11:28 - Quando frequentava il liceo ha avuto una lunga relazione con una donna, frequentava un punk tossicodipendente e un uomo molto più grande. Gillian Anderson non si è fatta mancare nulla. E adesso che ha due matrimoni falliti alle spalle e tre figli, può fare un bilancio sereno della sua vita. L'attrice di "X Files" confessa a "Out Magazine" la sua esperienza lesbo: "Ma è stata un'eccezione".

"Sono abbastanza grande per poter affrontare questo argomento - dice l'attrice 43enne - da ragazza ho avuto una lunga storia con una mia compagna di liceo. Forse se avessi pensato di essere gay al cento per cento sarebbe stato diverso per me".



Un po' perché le piacevano anche gli uomini, un po' per la paura di essere scoperta dai genitori, alla fine la Anderson ha preso un'altra strada. E l'avventura lesbo, come sottolinea, è stata solo "un'eccezione, non la regola".



Gillian ammette anche di essere stata un'adolescente ribelle: "Ero completamente anarchica, e quel mio modo di vivere all'epoca ha incluso la frequentazione di un punk tossicodipendente e di qualcuno che era molto, ma molto più vecchio di me".