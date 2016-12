Ci voleva un Boss per scalzare Adele...

Adesso la lotta per il Boss è contro la storia. Infatti ha affiancato sua maestà Elvis Presley al terzo posto dei numeri uno di tutti i tempi. Al secondo c'è il rapper Jay-Z che ha fatto sua la vetta di Billboard dodici volte, e al primo, realisticamente irraggiungibili, i Beatles con 19 numeri uno.



Ma il cambio della guardia non deve far pensare che l'onda lunga di Adele si stia spegnendo: Springsteen ha infatti vinto la battaglia sul filo di lana, con 196mila copie vendute contro le 190mila della stellina inglese. In ogni caso l'album più politico di Bruce da anni a questa parte ha trovato il consenso del pubblico: essere "contro" alla fine paga.