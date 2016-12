foto LaPresse Correlati PATO, ROBINHO, THIAGO E LA HIT 18:06 - E' il tormentone del momento, ma per i giudici brasiliani "Ai se eu te pego" è un plagio. Tanto che hanno decretato il blocco dei beni di Michel Telò. E' stato infatti accolto il ricorso di tre ragazze che si proclamano le vere autrici della hit internazionale. La cantante baiana Sharon Acioly la avrebbe registrata abusivamente come sua, con l'apporto di Telò. - E' il tormentone del momento, ma per i giudici brasiliani "" è un. Tanto che hanno decretato il blocco dei beni di. E' stato infatti accolto il ricorso di tre ragazze che si proclamano le vere autrici della hit internazionale. La cantante baiana Sharon Acioly la avrebbe registrata abusivamente come sua, con l'apporto di Telò.

In realtà il cantautore e compositore brasiliano non ha firmato il pezzo, che invece è stato registrato dalla Acioly. Un tribunale del nord-est del Brasile ha però dato parere favorevole a Marcela Quinho, Maria Eduarda Lucena e Amanda Cavalcanti, che ne rivendicano i diritti.



La misura ha effetto retroattivo, in caso di vittoria, avranno il diritto di partecipare ai lucri nazionali e internazionali da quando la canzone è stata registrata. Secondo le ragazze la musica è stata composta da loro durante un viaggio alla Disney di Orlando (Florida), ma Acioly l'ha fatta sua senza il loro permesso.