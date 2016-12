Courtney Love: "Muppets hanno stuprato Kurt"

10:31 - Courtney Love spara a zero su Kermit & Co. L'eccentrica cantante, ex moglie del frontman dei "Nirvana" Kurt Cobain, si è infatti sentita offesa dalla cover di "Smells Like Teen Spirit", cantata dai "Muppets" nell'omonimo film. Una vero e proprio "stupro" per la Love, che ha rivendicato il controllo assoluto sui brani dell'ex marito, scomparso nel 1994.

In realtà Courtney ha venduto metà dei suoi diritti alla casa discografica Primary Wave Music, che ha anche il pieno controllo distributivo dei brani. La compagnia, oltre ad essere in possesso della licenza, ha inoltre avuto l'approvazione dei membri superstiti del gruppo: Krist Novoselic e Dave Grohl (quest'ultimo compare anche nel film).



Un rapporto affettivo con l'eredità discografica di Kurt? Un'ipotesi decisamente poco probabile. Nel 2005 la Love vendette infatti il 25% dei diritti discografici dei "Nirvana", intascando ben 50 milioni di dollari. Cinque anni dopo gliene offrirono altri 162 per il resto della sua quota di maggioranza, proposta che prese in considerazione perché riteneva quelle canzoni "maledette".