Arisa: "Ora faccio spesso l'amore"

Quando con "Sincerità" ha debuttato a Sanremo gli abiti erano in prestito, adesso a vestire Arisa è Giorgio Armani. Ne ha fatta di strada Rosalba Pippa, che all'ultimo Festival si è classificata seconda con "La notte" e che archiviata la storia con Giuseppe ha - come confessa a "Vanity Fair" che le dedica la copertina - un nuovo amore. Adesso che è dimagrita, ha tagliato i capelli ed eliminato gli occhiali, confessa: "Faccio spesso l'amore".

Il cambiamento per la cantante è arrivato poco a poco. Quando la storia con il fidanzato Giuseppe si stava consumando e non accettava più l'immagine pubblica in cui tutti la identificavano. "A un certo punto mi è venuto il disgusto un po' di tutto. Mi vedevo brutta, grassa, la mia storia stava finendo. Poi ho trovato la forza per andare avanti. E' cambiata prima la testa, il corpo le è andato dietro. Ho iniziato a tagliarmi i capelli e a dimagrire".



Con l'ex fidanzato e autore delle sue canzoni è finita perché "era stanco di essere la mia ombra, il fidanzato di Arisa, al suo posto io avrei taciuto e gli sarei stata vicina". Adesso hanno un bellissimo rapporto, anche se la cantante ha un nuovo amore: "Non ho più bisogno della dieta, faccio tanto l'amore con il ragazzo che adesso mi sta accanto".



E' tornata in forma si sente gli occhi puntati addosso: "Gli uomini mi guardano e non so cosa vogliono. Anzi, lo so. Vogliono scoparmi. Ma io non voglio, io per fare l'amore ho bisogno di tempo. Una botta e via mi è successo, ma sono cose tristi, non solo dopo. Anche durante".