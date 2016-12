Cristicchi: "Ora ho voglia di leggerezza"

foto Angelo Trani 14:28 - Simone Cristicchi ha sulle spalle quasi 100 date nei teatri: è da 2 anni in tour con "Li Romani in Russia" che racconta la guerra attraverso la voce di chi l'ha vissuta. Fino al primo aprile sarà in scena al Teatro della Cometa di Roma. Sta lavorando al nuovo disco che dovrebbe uscire a settembre. "Dopo tante emozioni col teatro, ho voglia di leggerezza", spiega. Intanto a febbraio è uscito il libro "Mio nonno è morto in guerra". ha sulle spalle quasi 100 date nei teatri: è da 2 anni in tour con "" che racconta la guerra attraverso la voce di chi l'ha vissuta. Fino al primo aprile sarà in scena al Teatro della Cometa di Roma. Sta lavorando al nuovo disco che dovrebbe uscire a settembre. "Dopo tante emozioni col teatro, ho voglia di leggerezza", spiega. Intanto a febbraio è uscito il libro "".

"Li Romani in Russia" è un monologo teatrale tratto dal poema in versi romaneschi di Elia Marcelli. E' la storia di un manipolo di soldati che inviati allo sbando nella Campagna di Russia del 1941/1943 finiranno per vivere una delle pagine più incredibili e assurde che la storia italiana ricordi. Partiti in 220mila ne torneranno a casa solo 90mila. La maggior parte non ne volle mai parlare...qualcuno finì per raccontare quell'inverosimile "passeggiata".



Simone è legato a questa storia perchè il nonno aveva vissuto questa esperienza ma non voleva raccontarla al nipote per non ricordare quel momento. Il cantautore sostiene che se ogni ragazzo oltre a studiare le scienze o la geografia ,raccontasse la storia dei propri nonni ,nel nostro paese assisteremmo ad una piccola grande rivoluzione culturale.