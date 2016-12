Johansson: "Figli? Per ora no, grazie"

foto Ap/Lapresse Correlati VITTIMA DEL "RITOCCO" 09:12 - Scarlett Johansson non esclude la possibilità di diventare mamma un giorno, ma per ora al primo posto nella sua vita c'è la carriera. "Sono ancora alla ricerca del mio equilibrio. Metà del mio cuore appartiene al lavoro - ha confessato l'attrice alla rivista "You magazine" - Penso che probabilmente cambierà qualcosa quando avrò dei bambini. Mi piacerebbe, ma adesso non ci penso neanche lontanamente. Ho molto altro da fare". non esclude la possibilità di diventare mamma un giorno, ma per oranella sua vita c'è la. "Sono ancora alla ricerca del mio equilibrio. Metà del mio cuore appartiene al lavoro - ha confessato l'attrice alla rivista "" - Penso che probabilmente cambierà qualcosa quando avrò dei bambini. Mi piacerebbe, ma adesso non ci penso neanche lontanamente. Ho molto altro da fare".

La Johansson ha invece le idee molto chiare riguardo ai rapporti di coppia. Per lei è fondamentale la comunicazione: "Ho imparato che in una relazione, comunicare è la parte più preziosa: essere sinceri con se stessi e con il tuo partner e se hai un problema, andare fino alla sua radice".



Questo il pensiero della Johansson di come deve essere affrontato un rapporto di coppia, anche se le sue instabilità sentimentali lasciano pensare che abbia ancora molto da imparare. L'attrice si è infatti separata dall'attore canadese Ryan Reunolds, dopo appena due anni di matrimonio, ed è stata sentimentalmente legata a Sean Penn e a Bradley Cooper.