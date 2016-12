Kendra: "Il mio tempo da Playmate è scaduto"

foto Ap/Lapresse Correlati CONIGLIETTA INDIMENTICABILE 12:22 - La coniglietta di Playboy, Kendra Wilkinson, pensa che i suoi "15 minuti di celebrità siano scaduti". Dopo aver vissuto qualche tempo nella mansion di Playboy accanto a Hugh Hefner, nel 2009 ha lasciato la vita da coniglietta per sposare l'ex giocatore di football Hank Baskett e diventare mamma del piccolo Hank Jr. "Ora la vita sotto i riflettori è finita" ha infatti rivelato Kendra alla rivista "In touch magazine" - Ladi Playboy,, pensa che i suoi "15 minuti di celebrità siano scaduti". Dopo aver vissuto qualche tempo nella mansion di Playboy accanto a Hugh Hefner, nel 2009 ha lasciato la vita da coniglietta per sposare l'ex giocatore di football Hank Baskett e diventare mamma del piccolo Hank Jr. "" ha infatti rivelato Kendra alla rivista "In touch magazine"

In verità sembrano parole vane considerando che la Wilkinson non molla le copertine delle riviste e che anche il marito si cimenta in lavori televisivi. La coppia ha tra i progetti quello di espandere la famiglia anche se non subito, sia Kendra sia Hank preferiscono capire la direzione delle loro carriere.



"Non sappiamo cosa succederà per ora e restare incinta potrebbe creare molta confusione". Nel frattempo due genitori stanno cercando di insegnare lo spagnolo al piccolo di 2 anni, con l'obiettivo di farlo diventare bilingue: "Conta già fino a dieci e ora gli stiamo insegnando a farlo anche in spagnolo".