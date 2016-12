Genesis : "Passionale come Audrey Hepburn"

foto Flaunt Magazine Correlati TRA SPECCHI E LINGERIE 11:31 - Pelle ambrata, occhi da cerbiatta e curve mozzafiato: Genesis Rodriguez non passa certo inosservata. La 24enne di origini sudamericane ammicca sensuale in lingerie sulle pagine di "Flaunt magazine", giocando con specchi e trasparenze maliziose. La giovane star, nata come attrice di telenovelas, sarà presto sul grande schermo con la commedia in lingua spagnola "Casa de Mi Padre", a fianco del comico Will Ferrell. - Pelle ambrata, occhi da cerbiatta e curve mozzafiato:non passa certo inosservata. La 24enne di origini sudamericane ammicca sensuale in lingerie sulle pagine di "", giocando con specchi e trasparenze maliziose. La giovane star, nata come attrice di telenovelas, sarà presto sul grande schermo con la commedia in lingua spagnola "", a fianco del comico Will Ferrell.

In "Casa de Mi Padre" la Rodriguez, bilingue, reciterà in spagnolo al fianco del comico Will Ferrell: "E' molto spontaneo nella recitazione. Non prevedevo prima la reazione che avrebbe avuto il mio personaggio sul set, mi facevo guidare da lui".



Genesis si è fatte le ossa in radio ma è celebre soprattutto per la telenovelas venezuelana "Dona Barbara", in cui interpretava la selvaggia Marisela. "Sono una persona passionale e a volte recito sopra le righe - ha ammesso la Rodriguez - Ma guardare Audrey Hepburn mi ha confortata. Lei non ha paura, si butta nel personaggio che interpreta. Ovviamente c'è bellezza anche nella sobrietà, ma io sono latina: a me viene naturale esagerare".