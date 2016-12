Raquel Welch: "Siamo tutti sesso-dipendenti"

foto Olycom Correlati QUANDO PROVOCAVA IN BIKINI 10:01 - Negli anni Sessanta è diventata un sex symbol quando con un provocante bikini in pelle campeggiava nei panni della prosperosa Loana nella locandina del film "Un milione di anni fa". Adesso Raquel Welch ha cambiato idea, e si scaglia contro la "cultura del sesso". Perché, dice a "Men's Health", ormai siamo tutti sesso-dipendenti: "La felicità oggi è avere più orgasmi possibile". - Negli anni Sessanta è diventata un sex symbol quando con un provocanteincampeggiava nei panni della prosperosa Loana nella locandina del film "". Adessoha cambiato idea, e si scaglia contro la "cultura del sesso". Perché, dice a "Men's Health", ormai siamo tutti: "Laoggi è avere piùpossibile".

Raquel, che nel 1975 ha vinto il Golden Globe come migliore attrice per il suo film di maggior successo "I tre moschettieri", se la prende con le giovani star.



Che, a suo dire, badano più al sesso che ai sentimenti: "Siamo arrivati ad un punto nella nostra cultura in cui siamo tutti sesso-dipendenti, letteralmente, oggi sembra che la felicità nella vita è avere più orgasmi possibile". C'è chi però la bacchetta, e le ricorda che alla loro età (adesso ha 71 anni), la pensava alla stessa maniera.