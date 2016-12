Emmanuelle Béart: "Il ritocchino? Un errore"

foto Ap/Lapresse Correlati LE PENTITE DEL SILICONE 10:11 - Il segreto del broncio sexy dell'attrice francese Emmanuelle Béart? Il silicone. A confessarlo - a vent'anni di distanza - è la stessa Béart, che si è detta pentita di quel ritocchino, fatto all'età di 27 anni. La bella 48enne - attualmente impegnata a teatro con "Trovarsi" di Luigi Pirandello - ha ammesso che il bisturi su di lei ha avuto un effetto devastante e ha ammonito le donne sui pericoli della chirurgia estetica. - Il segreto del broncio sexy dell'attrice francese? Il silicone. A confessarlo - a vent'anni di distanza - è la stessa Béart, che si è detta, fatto all'età di 27 anni. La bella 48enne - attualmente impegnata a teatro con "Trovarsi" di Luigi Pirandello - ha ammesso che il bisturi su di lei ha avuto un effetto devastante e ha ammonito le donne sui pericoli della chirurgia estetica.

"Mi sono rifatta le labbra quando avevo 27 anni – ha ammesso la Béart – perché non mi piacevano, ma è stato un vero pasticcio. Del resto, quando una persona decide di rifarsi qualcosa è perché non riesce più a sopportare di vivere con quella parte del proprio corpo. Quindi o trova la forza di combattere il desiderio di ricorrere alla chirurgia plastica, o si sottopone all'operazione".



"Oggi posso dire che sono contro la chirurgia plastica. - ha continuato l'attrice - E' una cosa seria, di cui non si riescono a prevedere tutte le conseguenze. Ormai io non posso più tornare indietro, ma è stato terribile".