foto Ansa Correlati TUTTO SULL'ADDIO A LUCIO 18:09 - Negli ultimi giorni si parla dei natali di Lucio Dalla, il cantautore morto l'1 marzo scorso. Secondo "Il Resto del Carlino" infatti, il vero padre di Dalla sarebbe stato un notabile pugliese, già sindaco e podestà di San Giovanni Rotondo, il cav. Francesco Morcaldi. Tramite gli avvocati gli eredi dell'artista fanno sapere: "Stop ad illazioni sul padre e i cugini sono i soli legittimati a comunicare decisioni sull'eredità".

Una storia lanciata da Dagospia e poi ripresa da giornali locali e dal quotidiano bolognese per antonomasia. Insomma, il padre non sarebbe stato quel Giuseppe Dalla che il 4 marzo del 1943 riconobbe come suo figlio Lucio e che morì stroncato da un tumore nel 1959, lasciando il futuro cantautore orfano a soli sette anni.



Secondo la ricostruzione fatta dal "Carlino", la mamma di Lucio, avrebbe conosciuto il cavalier Morcaldi negli anni 40 quando, da stimata sarta, ogni anno scendeva da Bologna fino al Gargano per le sfilate, mettendo la sua bravura al servizio di personaggi importanti della zona. E tra questi anche Morcaldi, già podestà di San Giovanni Rotondo dal 1927 al '29, e poi, dopo la guerra, di nuovo sindaco nel 1954 e nel 1963.



Il piccolo Lucio sarebbe stato di casa dai Morcaldi sin da piccolo, diventando a tutti gli effetti uno di famiglia, al punto che nel 1976, quando Morcaldi sente essere vicina la propria fine chiama a sé sul letto di morte cinque persone: i quattro figli e Lucio Dalla. Il quale non riesce ad andare al capezzale del notabile in quanto, ironia della sorte, bloccato a Bologna per assistere la madre malata, che morirà solo pochi giorni dopo il cavaliere.



LEGALE DEGLI EREDI: "STOP ALLE ILLAZIONI SUL PADRE"

Il legale dei cugini ed eredi legittimi di Lucio Dalla (ad esclusione di uno che è assistito da altro avvocato di fiducia), su loro richiesta ha diffuso una nota "per rispetto alla sua memoria e della di lui madre. A seguito delle offensive notizie apparse sulla stampa relative a infondati dubbi sulla paternità biologica del loro congiunto - scrive l'avvocato Giovanni Canino a nome degli eredi, dopo che nel paese pugliese qualcuno aveva confermato al quotidiano l'esistenza di tali voci, definendole peraltro indimostrabili - smentiscono categoricamente le stesse, al contempo chiedendo che si ponga termine a tali gratuite e disonorevoli illazioni". Canino ricorda "il noto riserbo di Dalla", spiegando che i suoi cugini "intendono proseguire con tale profilo di riservatezza". Quando si sarà conclusa l'opera del curatore sulla giacente eredità, i cugini "comunicheranno le loro determinazioni in qualità di unici soggetti legittimati, e pertanto chiedono di porre fine a ogni ipotesi e progetto provenienti da persone prive di qualsivoglia legittimità".