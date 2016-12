Overtones, voce e stile senza tempo

foto Ufficio stampa Correlati "SECOND LAST CHANCE" PER TGCOM24 11:58 - Nel Regno Unito sono stati la rivelazione del 2011, disco di platino con oltre 400mila copie vendute. Arriva ora anche in Italia, dal 13 marzo, "Good Ol' Fashioned Love", l'album di debutto degli Overtones, quintetto vocale che si ispira a gruppi classici come Temptations o Drifters. "Adoriamo la musica degli anni 50 e 60 - dicono a Tgcom24 -. Il nostro si può definire vintage-pop: per noi il massimo è trovare l'equilibrio tra classico e contemporaneo". - Nel Regno Unito sono stati la rivelazione del 2011, disco di platino con oltre 400mila copie vendute. Arriva ora anche in Italia, dal 13 marzo, "", l'album di debutto degliquintetto vocale che si ispira a gruppi classici come Temptations o Drifters. "Adoriamo la musica degli anni 50 e 60 - dicono a-. Il nostro si può definire vintage-pop: per noi il massimo è trovare l'equilibrio tra classico e contemporaneo".

La gavetta per loro è stata lunga. Una serie infinita di demo spediti a tutte le case discografiche, concerti ed esibizioni in club ma anche in posti molto più "spartani" per riuscire a farsi conoscere, tutto fatto senza troppa fortuna, tanto che di giorno i componenti del gruppo si arrangiavano con ogni sorta di lavoro, compresi quelli di decorazione e tinteggiatura. Al punto che qualcuno di loro stava pensando di mollare il colpo... "Appena prima che venissimo ingaggiati ero piuttosto scoraggiato - spiega Mark Franks -. Non avevo un soldo e iniziavo a pensare che ormai era tardi per sperare di farcela, di riuscire a far diventare la musica un lavoro. Fortunatamente c'erano i ragazzi del gruppo che sono stati un grande supporto per me e mi hanno aiutato a superare quel momento".



Ed è a questo punto della storia che la sorte, o il destino per chi ci crede, recita un ruolo importante. Infatti durante una pausa dal lavoro, i cinque si mettono all'angolo di una strada a provare i brani per lo show della sera e una donna li nota. Dà loro un biglietto da visita: lei lavora per una casa discografica. E una settimana più tardi gli Overtones stanno firmando il loro primo contratto... "Siamo pienamente consapevoli di quanto siamo stati fortunati - ammette Mike Crawshaw -. A partire da come siamo stati scoperti fino ad arrivare a come l'album è stato accolto in Inghilterra. Allo stesso tempo devo dire che abbiamo lavorato sodo per ottenere questa fortuna perché abbiamo cantato ad ogni angolo di strada, ci esibivamo persino alle fermate degli autobus. Era questione di tempo ma qualche discografico prima o poi l'avremmo trovato, ne sono certo".



Una volta firmato il contratto è stato il momento di decidere quali brani scegliere da inserire nel cd. "Ci sono così tante canzoni degli anni 50 e 60 tra le quali scegliere - dice Lachie -. Anche brani bellissimi ma sconosciuti ai più. Se è stato facile mettere già una lista di canzoni che potessero aderire bene al nostro sound, è stato difficile poi fare una cernita tra tutte quelle. Anche perché noi siamo anche autori, influenzati dalla musica di quegli anni, e così stavamo componendo una serie di pezzi che potremmo definire vintage-pop. Ci piace l'idea di avere entrambi i sound all'interno di un album, un po' come fa Michael Bublé. La cosa più affascinante è avere un bell'equilibrio, un'armonia tra contemporaneo e classico".



Ma come è nato l'amore per questa musica d'altri tempi? "Credo sia stato un po' uguale per tutti noi - racconta Mike -. Comunque in me questo amore è nato da piccolo. Ricordo che andavo in vacanza con i miei e mia madre aveva queste cassette dei Drifters o dei Temptations, dei Platters. Io ero sul sedile posteriore guardando fuori dal finestrino e quella musica lentamente è entrata in me, si è sedimentata nella mia anima. Per me è stata una grande fonte di ispirazione".

Massimo Longoni