Robin Gibb: "Il cancro è il mio karma"

foto Olycom Correlati ROBIN, IERI E OGGI 10:42 - Robin Gibb, star dei "Bee Gees", ha tentato di dare una spiegazione "karmica" alla sua malattia. Secondo il cantante, infatti, il cancro sarebbe una sorta di prezzo da pagare per l'enorme successo ottenuto con la band. Gibb già in passato aveva dovuto affrontare altre tragedie famigliari: il suo gemello Maurice era morto nel 2003 in seguito ad un infarto, mentre Andy - il più giovane - era scomparso nel 1988, a soli 30 anni. , star dei "", ha tentato di dare una spiegazione "" alla sua malattia. Secondo il cantante, infatti, il cancro sarebbe una sorta di prezzo da pagare per l'enorme successo ottenuto con la band. Gibb già in passato aveva dovuto affrontare altre tragedie famigliari: il suo gemello Maurice era morto nel 2003 in seguito ad un infarto, mentre Andy - il più giovane - era scomparso nel 1988, a soli 30 anni.

"Qualche volta mi domando se tutte le tragedie che la mia famiglia ha sofferto, come la morte prematura di Maurice e Andy e tutto quello che mi è successo di recente, si una sorta di prezzo karmico che devo pagare per tutta la fortuna che ho avuto - ha spiegato il cantante sulle pagine del "Sun" - Ma noi abbiamo lavorato durante per ottenere quei risultati".



"La malattia e la scomparsa dei miei fratelli ha avuto il merito di rendermi consapevole del fatto che è importante fare ogni giorno quello che davvero vuoi - ha continuato Gibb - Adesso ho capito di quanto sia prezioso il tempo e che non lo puoi conservare in banca. Quindi ho deciso di godermi ogni singolo secondo della vita che mi resta".