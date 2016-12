Madonna, che lividi durante le prove!

foto Ufficio stampa Correlati CADUTA E LIVIDI

Il Madonna World Tour 2012 partirà il 29 maggio da Tel Aviv, in Israele. Già in questi giorni l'artista sta provando per il grande show che porterà in giro per il mondo. A sorpresa ha pubblicato su Facebook tre foto: labbro, gluteo e gamba tumefatti. Scatti che hanno fatto preoccupare i fan di Madonna ma per molti è un'astuta mossa pubblicitaria per creare attorno a sé ancora più curiosità.

Nessun commento da parte di Madonna che ha creato un album apposta per le tre foto intitolato semplicemente "Dalle prove del tour". Lo show farà tappa in 26 città dell'Europa occidentale, tra cui Londra, Parigi, Berlino, oltre che Milano (Stadio San Siro 14 giugno) e Firenze (Stadio Franchi 16 giugno). L'album "MDNA" uscirà il 26 marzo. La critica americana ha potuto già ascoltare in anteprima il disco e ha pubblicato recensioni positive: un album scanzonato ma anche romantico



Dopo le non esaltanti vendite del primo singolo "Give Me All Your Luvin", Madonna ci riprova con "Girl Gone Wild" e un video in bianco e nero che si rifà alle atmosfere dello scabroso "Erotica". Per ora circola una piccola anticipazione di quello che vedremo e tra baci omosessuali e movenze sexy promette di fare scalpore.