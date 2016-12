Rissa in sala: Riccardo Muti si ferma

foto Ap/Lapresse

09:42

- Il maestroè stato costretto a- solo per un attimo - il suo concerto aa causa di unascoppiata in sala. Due spettatori hanno infatti dato vita ad una scazzottata in piena regola nell'auditorium della Chicago Symphony Orchestra, mentre Muti era impegnato a completare il secondo movimento della sinfonia n. 2 di Johannes Brahms. Alla radice del diverbio la scelta dei posti.