In viaggio nel mondo musicale con Laswell

foto Ufficio stampa 13:09 - Appuntamento d'eccezione per "Aperitivo in concerto". Domenica 11 marzo, alle 11, al teatro Manzoni di Milano Bill Laswell & Material interpreteranno "One World Music". Dall'improvvisazione al dub, dall'ambient al jazz, dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche, Laswell e i suoi musicisti condurranno il pubblico milanese in un fascinoso viaggio attraverso le arcane tradizioni musicali del mondo, dalla contemporaneità al futuro. - Appuntamento d'eccezione per "". Domenica 11 marzo, alle 11, al teatro Manzoni di Milanointerpreteranno "". Dall'improvvisazione al dub, dall'ambient al jazz, dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche, Laswell e i suoi musicisti condurranno il pubblico milanese in un fascinoso viaggio attraverso le arcane tradizioni musicali del mondo, dalla contemporaneità al futuro.

Quella dei Material è l'unica data italiana. Il gruppo è stato ideato e guidato da Laswell, uno fra i protagonisti, da decenni, di ogni nuova musica a New York e oltre, celebrato e virtuoso bassista, compositore.



La band annovera strumentisti di eccezionale rilievo come Steven Bernstein, Peter Apfelbaum e Hamid Drake. L'esibizione milanese sarà arricchita dalla partecipazione di uno fra i più grandi e creativi pianisti e tastieristi sulla scena musicale mondiale, un vero mago delle sonorità più innovative, Bernie Worrell.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - Milano

Tel. 027636901

Numero verde 800-914350

www.aperitivoinconcerto.com