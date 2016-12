"Will Smith è gay, ha un compagno"

foto Star 09:53 - Le voci sull'omosessualità di Will Smith serpeggiano da tempo, ma adesso tornano prepotentemente alla ribalta, tanto che "Star Magazine" dedica la copertina all'attore ritratto mentre abbraccia il suo "amichetto" Duane Martin. Una cover che allude alla loro relazione segreta che avrebbe fatto andare su tutte le furie la moglie del protagonista di "Independence Day" Jada Pinkett, pronta a chiedere il divorzio. Sarà vero? - Le voci sull'diserpeggiano da tempo, ma adesso tornano prepotentemente alla ribalta, tanto che "" dedica laall'attore ritratto mentre abbraccia il suo ". Una cover che allude alla loro relazione segreta che avrebbe fatto andare su tutte le furie la moglie del protagonista di "Independence Day", pronta a chiedere il divorzio. Sarà vero?

Che Will e Duane (sposato con Tisha Campbell) siano inseparabili è un dato di fatto. I due sono stati immortalati insieme (sempre senza le mogli) in giro per il mondo: dal Brasile a Miami, da Trindad a Las Vegas.



Cene, vacanze, notti folli nei club: la loro è un'amicizia molto chiacchierata a Hollywood, tanto che secondo i soliti beninformati i matrimoni di entrambi starebbero andando a rotoli. E c'è chi azzarda anche un imminente coming out. Rumors non confermati che di sicuro non sono piaciuti a Will, che per ora ha scelto la strada del silenzio. Chi tace acconsente?