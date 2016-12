Kekko dei Modà regala un brano a Micaela

foto Ufficio stampa Correlati CANTA "SPLENDIDA STUPIDA" 08:48 - Dopo aver scritto per Emma con successo dal momento che "Non è l'inferno" ha vinto il Festival di Sanremo, Kekko dei Modà regala un brano ad un'altra giovane cantante: Micaela. La cantante già seconda classificata nella categoria Giovani a Sanremo 2011 torna con il suo primo lavoro per l'etichetta Ultrasuoni: "Splendida Stupida". - Dopo aver scritto percon successo dal momento cheha vinto il Festival di Sanremo,regala un brano ad un'altra giovane cantante:. La cantante già seconda classificata nella categoria Giovani a Sanremo 2011 torna con il suo primo lavoro per l'etichetta Ultrasuoni: "".

“Micaela è una giovane cantante ricca di talento - dichiara Francesco “Kekko” Silvestre - alla quale vogliamo dare un'opportunità, visto che in questi anni abbiamo provato sulla nostra pelle che farsi spazio nella musica è diventato sempre più difficile per gli artisti alle prime armi”.



Micaela, classe 1993 e origini calabresi, si interessa sin da piccola di danza, teatro e soprattutto musica, passione che la porta a studiare canto moderno sin dall’età di 11 anni, formazione alla quale si aggiungeranno successivamente altri corsi di perfezionamento.



Nel 2009 partecipa al programma “Ti lascio una canzone” ottenendo numerosi riconoscimenti e un anno dopo pubblica il suo primo singolo Da sola sì, scritto per lei da Gatto Panceri e Pat Legato.



Il 2011 per Micaela è l’anno della svolta con la partecipazione al 61esimo Festival di Sanremo dove con il brano Fuoco e Cenere conquista il secondo posto in classifica nella categoria Sanremo Giovani.