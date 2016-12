Gerard Butler in rehab per colpa del sesso

foto Afp Correlati CHE SEX SYMBOL! 09:56 - No, i problemi finanziari non c'entrano nulla. Gerard Butler è causato dal sesso. Parola della sua ex, la trainer Alicia Marie, che assicura: "Voleva essere il migliore amante al mondo". Pare che a letto l'aitante protagonista del Kolossal "300" ami fare acrobazie, che però gli provocano terribili dolori alla schiena. E per combatterli l'attore ricorre spesso a cocktail di anti-dolorifici e stupefacenti. - No, i problemi finanziari non c'entrano nulla. L'abuso di droga diè causato dal. Parola della sua ex, la trainer, che assicura: "Voleva essere il migliore amante al mondo". Pare che a letto l'aitante protagonista del Kolossal "" ami fare acrobazie, che però gli provocano terribili dolori alla schiena. E per combatterli l'attore ricorre spesso a cocktail di anti-dolorifici e stupefacenti.

Solo una settimana fa Gerard è finito in un rehab, ricoverato proprio per una overdose. I problemi risalgano al 2006, quando nei panni del muscoloso Leonida girava "300". Bene, un infortunio sul set gli ha provocato una mini-frattura alla schiena.



E come se non bastasse, pare che le "superbe" doti amatoriali di Butler che sotto le lenzuola non si risparmia nulla abbiano peggiorato la situazione, intensificando i dolori e portandolo ad abusare di medicinali per alleviarli. Cosa non si fa per il sesso.