Supereroi 50enni: auguri a Diabolik, Thor e Hulk

16:18 - A vederli non si direbbe. Uno sempre più verde e arrabbiato come non mai, l’altro spara martellate a destra e a manca e mantiene sempre il mondo protetto dalla cattiveria degli dei. L’unico che forse si è imborghesito un po’ è Diabolik, che rispetto al brutto carattere delle origini ne fa fuori un po’ di meno e si è modellato sulle sembianze del ladro gentiluomo. Sarà quel gran bel pezzo di donna che gli sta accanto… si sa, a 50 anni…. Sì, perché la notizia che arriva dal mondo di cartone è proprio questa: la creatura delle sorelle Giussani compie mezzo secolo, e con lui i supereroi Marvel Thor e Hulk.

Il primo a soffiare sulle candeline sarà proprio il mostro verde. Il mite scienziato nucleare Bill Banner che per colpa di un esperimento finito male si trasforma nell’irascibilissimo spaccatore esordisce infatti nel maggio del 1962, già protagonista di un albo Marvel a suo nome, a differenza di tanti altri supereroi della casa americana che prima avevano dovuto far gavetta in casa d’altri. Per esempio, in Italia arriva 9 anni dopo, in un albo di proprietà guardacaso di Thor. Che negli Usa aveva esordito nell’agosto '62 con le sue avventure ispirate agli dei della tradizione germanica.

L’ultimo compleanno è quello di Diabolik, a novembre. Per lui regalo speciale, con una mega serie tivù da 12 puntate di 50 minuti per ora in allestimento, ma che dovrebbe arrivare nei salotti degli italiani nel 2013. Del resto il ladro in tutta nera e Jaguar era già uscito dagli albi appena nato, con un film che però si rivelò un flop. Niente a che vedere con le megaproduzioni a stelle e strisce dedicate agli altri due (l’ultima fra l'altro li vede proprio uno contro l’altro). Ma oramai è arrivata l’età dell’esperienza e certi errori di gioventù dovrebbero essere dimenticati.