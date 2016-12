La Simpson posa nuda col pancione

foto Elle Correlati La Simpson nuda su Elle 12:40 - Aspetta una bambina e lo annuncia mostrando il suo pancione nudo sulla cover di Elle di aprile. Jessica Simpson è solo l'ultima di una lunga serie di mamme famose che hanno posato senza veli mostrando le curve della maternità. Lo ha fatto la Bellucci, la Spears, la Moore, la Herzigova, la Crawford (solo per citarne alcune). La bella Jessica si è messa davanti all'obiettivo coperta solo da un grosso zaffiro giallo e da orecchini preziosi. - Aspetta una bambina e lo annuncia mostrando il suo pancione nudo sulla cover di Elle di aprile.è solo l'ultima di una lunga serie di mamme famose che hanno posato senza veli mostrando le curve della maternità. Lo ha fatto la(solo per citarne alcune). La bella Jessica si è messa davanti all'obiettivo coperta solo da un grosso zaffiro giallo e da orecchini preziosi.

La Simpson si è messa nella stessa posa che assunse undici anni fa Demi Moore quando si fece fotografare da Vanity Fair: un braccio copre il seno prosperoso e una mano nasconde le parti intime. Bella, radiosa, forse un po' ritoccata con photoshop (nelle ultime immagini mondane di Jessica abbiamo visto braccia ben più tornite e mani gonfie, oltre a un viso più rotondo e una pancia esplosiva).



L'attrice racconta alla rivista di essere in attesa di una femminuccia come lei tanto sperava visto che aveva acquistato subito un tutù rosa. E scherzando sui gusti che spera la sua piccola prenda da lei e non dal fidanzato sportivo Eric Johnson, dice: “Giuro che se mia figlia mi chiede un paio di Nike invece che un pio di Louboutins mi uccido”.



Poi ha parlato delle sue poche restrizioni alimentari dichiarando che non si tira indietro davanti a una bella abbuffata e ha detto che dopo il parto penserà alla dieta, visto che è già stata ingaggiata dalla Weight watchers che la pagherà per i chili che perderà.