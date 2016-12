Whitney Houston lascia tutto alla figlia

foto Olycom Correlati UNA VITA PER LA MUSICA 13:20 - Gioielli, case, auto, vestiti e mobili. Tutti i beni di Whitney Houston, stimati intorno ai 20 milioni di dollari, andranno all'unica figlia, la 18enne Bobbi Kristina, della cantante scomparsa l'11 febbraio a 48 anni. Mentre il denaro verrà messo in un fondo. La popstar aveva fatto testamento nel febbraio del 1993, un mese prima della nascita della sua adorata e fragile figlia. Dall'eredità è stato invece escluso l'ex marito Bobby Brown. - Gioielli, case, auto, vestiti e mobili. Tutti idi, stimati intorno ai 20 milioni di dollari, andranno all'unica figlia, la 18enne, della cantante scomparsa l'11 febbraio a 48 anni. Mentre il denaro verrà messo in un fondo. La popstar aveva fattonel febbraio del 1993, un mese prima della nascita della sua adorata e fragile figlia. Dall'eredità è stato invece escluso l'ex marito Bobby Brown.

"Inside Edition" ha pubblicato il testamento della cantante depositato ad Atlanta il 7 marzo. A 21 anni Bobbi Kristina riceverà una prima parte del patrimonio, mentre il resto le verrà consegnato al compimento dei 25 e 30 anni.



In realtà la figlia di Whitney potrà contare su dei soldi per eventuali acquisti di case, per l'istruzione o qualora volesse intraprendere un'attività. Intanto la ragazza ha rilasciato la sua prima intervista alla regina dei talk show Oprah Winfrey che andrà in onda l'11 marzo in cui ha raccontato molti ricordi personali della madre e del modo in cui vorrebbe che fosse ricordata.