Crolla la scenografia al Teatro alla Scala

foto Afp Correlati LE PROVE ALLA SCALA 10:19 - Tanta paura durante la prove della "La donna senz'ombra" di Richard Strauss che debutterà al Teatro alla Scala domenica prossima: è crollato un carro scenografico. Si è trattato, secondo la Cgil, di un "gravissimo incidente che solo per fortunata casualità non ha provocato danni irreparabili alle persone". I lavoratori lamentano che questo "non è il primo grave incidente che si verifica nel nostro Teatro in questo recentissimo periodo".

"Tutto ciò accade per una programmazione che non tiene conto delle reali possibilità tecniche del palcoscenico, - concludono i lavoratori - e non considera la compatibilità degli spettacoli presenti contemporaneamente in teatro".



Il sovrintendente Stephane Lissner, la direzione e i sindacati stanno a questo punto coordinando la riorganizzazione del palcoscenico per rafforzare la sicurezza. "Oggi - sottolineano però i lavoratori - si è dovuta sfiorare la 'tragedia' per ottenere dal sovrintendente l'intenzione di un protocollo sulla compatibilità degli spettacoli".