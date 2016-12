Felberbaum: "Dico no a tv e cinepanettone"

foto Olycom Correlati PROMESSA DEL CINEMA 14:39 - Nata in Inghilterra ma vissuta in Italia, ha iniziato con la tv ma non ci tornerebbe più, meglio l'esperienza sul set. Sarah Felberbaum è sotto i riflettori per la sua relazione con il centrocampista della Roma Daniele De Rossi. In una intervista a Sette confessa di amare Montalbano (è protagonista della fiction), di aver saltato il provino di Zalone e che non farebbe mai un cinepanettone. Mentre a Sanremo andrebbe ma "in anfibi o scalza". - Nata in Inghilterra ma vissuta in Italia, ha iniziato con la tv ma non ci tornerebbe più, meglio l'esperienza sul set.è sotto i riflettori per la sua relazione con il centrocampista della Roma. In una intervista a Sette confessa di amare(è protagonista della fiction), di aver saltato il provino die che non farebbe mai un cinepanettone. Mentre a Sanremo andrebbe ma "in anfibi o scalza".

Nonostante l'aspetto di ragazza decisa e risoluta Sarah confessa: "Mi considero abbastanza insicura. A ogni provino sento una voce che mi sussurra: 'Non ce la farai mai'. Non faccio molto teatro anche per questo: la scena mi mette il panico".



Il mondo della spettacolo si sa è pieno di insidie e l'attrice non lo nasconde: "Ho ricevuto inviti sospetti che ho rifiutato. Piuttosto che scendere a compromessi, preferisco cambiare mestiere. Mi reinvento".



I primi passi sono stati nella moda a quindici anni: "Una signora che frequentava lo stesso circolo sportivo di mio padre e lavorava per Fendi mi propose di sfilare. Per qualche anno ho fatto la modella. Ho avuto momenti difficili. E per un po' sono stata una fisarmonica: magra, paffuta, magra, paffuta...".



Poi è arrivata la televisione con "Top Of The Pops" "e ho finito a Unomattina Estate. Poi un giorno mi sono svegliatra e ho detto che quella roba non faceva per me. Dissi no a parecchie offerte. Mi chiesero se volevo condurre con Massimo Giletti il pomeridiano di 'Casa Raiuno'" fino al gran rifiuto di partecipare "Ballando con le stelle".



Unica eccezione Sarah la farebbe per il Festival di Sanremo: "Ci andrei se mi facessero scendere le scale sul palco in anfibi, o scalza, come ha fatto Geppi Cucciari. I tacchi non li amo".



Scelte precise e mirate sia per il film tv che per il cinema. Sarah confessa di aver evitato il provino del primo film di Checco Zalone (Cado dalle nubi, 2009): "Ma in quel periodo stavo girando altro. E poi ero più snob di quanto non lo sia oggi". No al cinepanettone, sì a un film con Marco Giallini: "Ho una cotta professionale per lui".