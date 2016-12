Nino: "I neomelodici non cantano più l'amore"

foto Ufficio stampa 12:41 - Nino D'Angelo è diviso tra musica e teatro. Ha pubblicato da poco "Tra Terra e Stelle", una sorta di album "da camera" con poesie e brani inediti. Un tentativo di staccarsi dalla musica etnica per proporre qualcosa di nuovo. Il cantante a Tgcom24 parla anche dello spettacolo teatrale "C'era una volta...Un Jeans e una Maglietta" e sul panorama musicale napoletano: "La musica neomelodica dei miei tempi s'è persa, non si canta più l'amore". è diviso tra musica e teatro. Ha pubblicato da poco "", una sorta di album "da camera" con poesie e brani inediti. Un tentativo di staccarsi dalla musica etnica per proporre qualcosa di nuovo. Il cantanteparla anche dello spettacolo teatrale "e sul panorama musicale napoletano: "La musica neomelodica dei miei tempi s'è persa, non si canta più l'amore".

Come nasce "Tra Terra e Stelle”?

Nasce dalla mia vita vissuta, la mia vita è tra “terra e stelle”: mi sono sempre ritrovato a vivere i salotti importanti come le case napoletane più umili. Il titolo dell’album è una metafora della vita stessa, una vita trasversale, quindi, che viviamo tutti, dalle situazioni più umili passiamo a vivere circostanze più importanti.



Cos'è successo in questi quattro anni e mezzo di assenza dall'ultimo album "Gioia Nuova"?

Dopo “Gioia Nuova” è uscito un album dedicato a Sergio Bruni, in cui interpreto i suoi più grandi successi. E’ comunque la prima volta che passa così tanto tempo tra un disco e l’altro. Le storie delle canzoni di “Tra Terra e Stelle” sono venute fuori da sole nel tempo, questo è un disco molto sincero che viene da dentro, mi appartiene molto. In questi anni ho pensato che è vero che il suono ha fatto il successo di molte delle mie canzoni, è pur vero che le parole sono importanti quanto la musica, possiamo dire che questo è un disco più di parole che di note, un disco più classico: la musica è un accompagnamento alle parole.



Perché un album di poesie e canzoni quasi fosse un disco da camera?

Avevo voglia di cambiare, sentivo l’esigenza di non rimanere imprigionato nella musica etnica. La voglia di fare qualcosa di diverso nasce proprio dalla forza che mi è venuta dalle parole, dalla poesia, per questo è nato un disco da camera diverso dai miei precedenti album.



Come hai coinvolto tuo figlio Toni per il brano "Italia Bella"?

Mio figlio Toni è sempre uno dei primi a sentire i miei pezzi. Quando ha ascoltato “Italia Bella” ha ideato uno storyboard che mi ha proposto e mi è subito piaciuta l’idea del Monopoli riadattata al nostro Paese: Italiopoly, l’Italia che si vende.



Sei tornato a teatro in “C’era una volta...Un Jeans e una Maglietta”, perchè?

A me piace molto raccontarmi e lo spettacolo teatrale mi ha dato questa occasione. Dalle persone che frequento ho capito che gli aneddoti che racconto piacciano e ho capito che potevo raccontare realmente le due vite che convivono dentro di me, il Nino dei primi tempi e il Nino di oggi. Per questo sul palco ripropongo delle scene in cui recito con il famoso caschetto biondo, come se quel Nino D’Angelo fosse un’altra persona, diversa ma essenziale al Nino di oggi. Riporto un dialogo sul palco tra la persona e l’artista che sono e il mio doppio, quello degli anni ’80. “C’era una volta…un jeans e una maglietta” mi ha consentito di far parlare tra di loro le mie due vite in una sorta di viaggio nella carriera. “C’era una volta…” perché non potrei fare a meno del mio passato, se esiste il Nino di oggi è perché ha messo le basi quello di ieri, quello con il caschetto. Questo spettacolo è il giusto metro della vita di un artista: a 20 anni si può essere in un modo, a 50 in un altro.



Ti piacerebbe tornare sul grande schermo?

Mi piacerebbe andare avanti anche a livello cinematografico. Nonostante venga dai film di cassetta, mi è piaciuta l’esperienza del 2003 con Pupi Avati in “Il cuore altrove”. L’importante per me è lavorare con artisti che non mi fanno fare sempre le stesse cose, vorrei interpretare sempre personaggi diversi e non il solito stereotipo napoletano.



Qual è la situazione del mercato discografico napoletano?

La musica di oggi chiamata neomelodica non è la musica dei tempi miei, la neomelodica dei miei inizi. Quella musica si è persa, dovremmo prima capire chi sono i nuovi neomelodici: da un certo punto in poi nel panorama musicale napoletano non si è più capito nulla, si è cominciato a confondere la canzone della malavita con la canzone neomelodica. La vera canzone neomelodica era ed è la canzone d’amore, ed era quello il punto di forza che la rendeva famosa in tutto il mondo. Oggi quando la musica viene letta con una certa “puzza sotto il naso” e non piace agli pseudo intellettuali, la si etichetta come neomelodica.

Andrea Conti