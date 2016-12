La dolce richiesta di Valerio Scanu: "Amami"

foto Ufficio stampa Correlati ASCOLTA IL BRANO

RITORNO DOPO DUE ANNI 08:19 - Valerio Scanu, vincitore del 60esimo Festival di Sanremo e secondo classificato ad "Amici" 2008, rompe il silenzio con il nuovo singolo "Amami", che fa da apripista al prossimo cd "Così diverso". In anteprima esclusiva a Tgcom24 l'ascolto del brano che sarà in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 9 marzo. "Così diverso" conterrà 10 canzoni inedite che hanno come tema portante l'amore. , vincitore del 60esimo Festival di Sanremo e secondo classificato ad2008, rompe il silenzio con il nuovo singoloche fa da apripista al prossimo cd. Inl'ascolto del brano che sarà in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 9 marzo. "Così diverso" conterrà 10 canzoni inedite che hanno come tema portante l'amore.

L’album è prodotto da Stefano Borzi, autore di buona parte delle canzoni, che in passato è stato collaboratore di Elisa, Riccardo Cocciante, Niccolò Fabi, Tiromancino e Max Gazzè. “Amami” è il risultato della prima collaborazione tra Valerio e il produttore scegliendo di suonare tutto dal vivo in studio, senza ausilio di computer.



"Amami è il primo brano scritto più di un anno fa quando abbiamo iniziato il percorso verso il nuovo disco. - spiega Valerio - La canzone era parte di un demo arrivato alla mia casa discografica e appena l’ho ascoltato ho capito che fosse il primo mattone del mio nuovo progetto. E’ nata subito una forte intesa con Stefano e i suoi musicisti, tanto che alcune delle canzoni sono il frutto del lavoro fatto insieme in studio e sono state costruite appositamente attorno alla mia vocalità".