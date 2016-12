Che show con Les Ballets Trockadero!

foto Ufficio stampa Correlati CLASSE E ORIGINALITA' 16:59 - Dopo Lugano e Roma prosegue il tour di Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, fenomeni della danza internazionale. Appuntamento a Bergamo il 10 marzo per poi proseguire a Trieste, Padova e Bolzano. Fondati nel 1974 da un gruppo di appassionati di danza che si divertivano a mettere in scena il balletto classico tradizionale in parodia en travesti, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo sono oggi una delle compagnie di danza più famose al mondo. - Dopo Lugano e Roma prosegue il tour difenomeni della danza internazionale. Appuntamento a Bergamo il 10 marzo per poi proseguire a Trieste, Padova e Bolzano. Fondati nel 1974 da un gruppo di appassionati di danza che si divertivano a mettere in scena il balletto classico tradizionale in parodia en travesti, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo sono oggi una delle compagnie di danza più famose al mondo.

Fin dalla sua fondazione, la Compagnia è sempre stata formata da ballerini (uomini) professionisti che si esibiscono nel vasto repertorio di balletto e di danza moderna, nel pieno rispetto delle regole canoniche del balletto classico tradizionale.



L’aspetto comico nei loro spettacoli viene raggiunto esagerando le manie, gli incidenti ed esasperando i tratti salienti della danza rigorosa. I corpi pesanti dei ballerini che delicatamente si alzano sulle punte come cigni, silfidi, spiritelli acquatici, romantiche princesse, angosciate donne Vittoriane, conferiscono quel valore aggiunto all’effetto comico che delizia e diverte sia il pubblico esperto, sia quello con poca familiarità col mondo della danza.



I Trocks, come vengono affettuosamente definiti, hanno iniziato la carriera presentando i loro primi spettacoli Off-Off-Broadway a tarda sera, per diventare nel giro di pochissimo tempo un vero e proprio fenomeno acclamato dalla stampa internazionale. Oggi il loro frenetico programma annuale prevede 7 tour in Australia e Nuova Zelanda, 26 tournée in Giappone, 11 tour in Sud America, 3 in Sud Africa e 65 tournée In Europa, di cui 20 nel Regno Unito.



INFORMAZIONI Roma (Auditorium della Conciliazione, 7 e 8), Bergamo (Teatro Creberg, 10), Trieste (Teatro Rossetti, 13-14), Padova (Gran Teatro Geox, 15) e Bolzano (Teatro Comunale, 17 marzo). Biglietteria Creberg Teatro Bergamo: tel. 035.34.34.34 CrebergTeatro Bergamo, via Pizzo della Presolana_ore 21 Biglietti: I settore € 50.00 + prev., II settore € 40.00 + prev., € 30.00 + prev. Promozione danza (acquistando il biglietto solo presso il botteghino del teatro): I settore € 25.00 + prev., II settore € 20.00 + prev., € 15.00 + prev.