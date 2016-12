Swing e ironia, addio a Lucia Mannucci

foto Olycom Correlati VOTA LA LORO CANZONE PIU' BELLA 13:47 - E' morta l'ultima componente in vita del Quartetto Cetra, Lucia Mannucci: era nata a Bologna nel 1920, avrebbe compiuto 92 anni. La notizia è stata data dal figlio Carlo Savona, nato dal matrimonio tra Lucia Mannucci e l'altro componente della storica formazione, Virgilio Savona, morto tre anni fa. Il Quartetto Cetra era composto anche da Felice Chiusano, scomparso nel 1990 e Giovanni "Tata" Giacobetti morto nel 1988. - E' morta l'ultima componente in vita del: era nata a Bologna nel 1920, avrebbe compiuto 92 anni. La notizia è stata data dal figlio Carlo Savona, nato dal matrimonio tra Lucia Mannucci e l'altro componente della storica formazione,, morto tre anni fa. Il Quartetto Cetra era composto anche da, scomparso nel 1990 emorto nel 1988.

Nota soprattutto per essere stata la voce femminile del Quartetto Cetra, Lucia Mannucci è stata anche attrice di musical, presentatrice di programmi televisivi. E assieme al marito, Virgilio Savona, svolse attività di ricerca nell'ambito della musica popolare.



Il Quartetto Cetra, formatosi negli anni Quaranta, noto per le grandi elaborazioni vocali tra jazz e swing e testi delle canzoni spesso umoristici ("Nella vecchia fattoria" e "Avevo un bavero") è stato spesso anticipatore di tante mode e generi musicali (nel '57 registrarono la versione italiana di "Rock Around the Clock", intitolata "L'orologio matto", rivelandosi tra i primi in Italia a promuovere il rock'n'roll). E con programmi come Studio Uno ("Ricordi della sera", sigla del 1961, venne successivamente anche incisa da Mina) e "Non cantare, spara" sono entrati nella storia della televisione italiana.



Tra le canzoni più celebri del Quartetto Cetra, solo per citarne alcune: "Aveva un bavero" (Sanremo 1954), "Il Visconte di Castelfombrone", "Un disco dei Platters", "Che centrattacco!!!", "Nella vecchia fattoria", "Vecchia America" (di Lelio Luttazzi), "Un bacio a mezzanotte" (musica di Gorni Kramer) e, appunto, "I ricordi della sera".



Sono stati citati e stimati da molti artisti italiani anche di estrazione musicale totalmente diversa dallo loro, da Angelo Branduardi a Francesco Guccini. "Troppi affari, cavaliere!" + stata reincisa nel 2004 dagli Avion Travel e molti dei motivi lanciati dai Cetra sono stati ripresi dal gruppo di cabaret Oblivion.