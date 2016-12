Otis: "Non ho fatto sesso per cinque anni"

foto Olycom Correlati "ORCHIDEA SELVAGGIA" SEMPRE SEXY 11:48 - "Sono sopravvissuta alle violenze del mio ex marito. Alla droga e all'anoressia. E soprattutto non mi sento più una vittima". Carré Otis bellissima attrice e modella lanciata dal film cult "Orchidea Selvaggia", dove ha conosciuto l'ex marito violento Mickey Rourke, si racconta al settimanale A. Un passato duro, contrassegnato da droghe e anoressia. Poi cinque anni di astinenza sessuale fino al nuovo amore Matthew da cui ha avuto due bimbe. - "Sono sopravvissuta alle violenze del mio ex marito. Alla droga e all'anoressia. E soprattutto non mi sento più una vittima".bellissima attrice e modella lanciata dal film cult "", dove ha conosciuto l'ex marito violento, si racconta al settimanale A. Un passato duro, contrassegnato da droghe e anoressia. Poi cinque anni di astinenza sessuale fino al nuovo amore Matthew da cui ha avuto due bimbe.

Carré Otis oggi ha 43 anni è sposata con lo scienziato ambientale Matthew e ha due bambine. Sembrano lontano quei momenti fatti di amore folle, violento e distruttivo con Mickey Rourke, sposato nel 1992 fino al 1998. L'attrice racconta tutto nel libro biografico "Beauty, disrupted - A memoir": "Ero bella, ricca, avevo una grande villa, un attore per marito, eppure sono stata picchiata e presa a calci. Ma si può uscire da una relazione violenta".



Nessun contatto con Rourke: "Cosa dovremmo dirci oggi? Sono una donna sposata, madre di due bambine. Sono finalmente serena".



Un passato difficile quello di Carré con genitori alcolizzati e l'ingresso nella società a soli 15 anni per tentare la carriera di modella. C'è anche un episodio di violenza sessuale ad opera di un potente boss di un'agenzia di moda. Poi le passerelle, i flash, in giro per il mondo e il problema dell'anoressia a cui si è accompagnato per tanti anni l'uso delle droghe. "E' stato un lungo processo la guarigione. Ho dovuto fare un profondo lavoro su me stessa. Ne sono venuta fuori grazie al sostegno dei miei amici e della famiglia. Mi hanno aiutata psicoterapia, yoga e meditazione, sono buddhista tibetana da vent'anni. Senza spiritualità non sarei sopravvissuta".



Poi finalmente l'amore con Matthew Sutton, incontrato al supermercato: "Eravamo in coda alla cassa. Mi è piaciuto all'istante. Così gli ho chiesto il numero di telefono. E l'ho chiamato. Prima di incontrare Matthew sono rimasta a lungo single, per cinque anni non ho fatto sesso". Il segreto di un amore duraturo? "Ormai ci diamo appuntamento per uscire da soli: con le bambine che urlano non si riesce mai ad avere una conversazione decente. Come i fidanzati usciamo il venerdì sera. Siamo così felici quando riusciamo a cenare io e lui da soli".