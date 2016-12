Laura Pausini ferma il tour per due settimane

foto Ufficio stampa Correlati LAURA: "CIAO MATTEO" 18:46 - Nel rispetto del lutto per Matteo Armellini, 'Inedito World Tour. Lo ha reso noto F&P Group, la società che organizza i concerti. Laura Pausini, i musicisti, i tecnici e tutto lo staff hanno valutato di non poter proseguire con il lavoro perché profondamente colpiti dalla scomparsa del collega e amico Matteo. - Nel rispetto del lutto per morto in un tragico incidente durante l'allestimento del palco dello show di Laura Pausini, stop per due settimane all. Lo ha reso noto F&P Group, la società che organizza i concerti., i musicisti, i tecnici e tutto lo staff hanno valutato di non poter proseguire con il lavoro perché profondamente colpiti dalla scomparsa del collega e amico Matteo.

Per volontà di tutto il gruppo ciascuna replica, fino a fine anno, quando lo show concluderà il suo tour mondiale sarà dedicata a Matteo Armellini.



I biglietti acquistati restano validi per le nuove date annunciate.



Relativamente al concerto di Reggio Calabria, il recupero della data è allo studio dell'organizzazione. Si sta comunque ragionando per proporre lo spettacolo in una data estiva perché in alcun modo, la produzione, l'artista, i tecnici e i musicisti intendono tornare nella struttura del PalaCalafiore di Reggio Calabria.



