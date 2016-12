Jovanotti raffinato ed elegante a Taormina

foto Nicolò Cerioni Correlati JOVANOTTI INEDITO

IO TI CERCHERO' INEDITO

Lorenzo Jovanotti, finito in tour in Italia e ora di volato in America per una serie di concerti, ha fatto un piccolo regalo ai fan. "Lorenzo in concerto per Jovanotti e orchestra" è un album live con la registrazione del concerto al Teatro Antico di Taormina dello scorso 3 settembre, in allegato a Tv Sorrisi e Canzoni e in vendita su i-Tunes. "E' un live raffinato e sorprendente", dice il regista del live Nicolò Cerioni a Tgcom24.

"Lorenzo voleva fortemente questo concerto - continua Nicolò - proprio per la maestosità del Teatro Greco ha pensato all'Orchestra Roma Sinfonietta diretta da Paolo Buonvino. Taormina era una delle tappe dell'Ora Tour ma si è trasformato in un evento unico".



Non solo musica. Infatti su i-Tunes è disponibile anche un piccolo backstage e cinque riprese di brani dal vivo tra cui "Io ti cercherò", "Temporale" e "La linea d'ombra". "Abbiamo piazzato cinque telecamere in posti strategici del Teatro come in alto sull'ultimo anello e diversi operatori sottopalco. Un evento unico e anche una sorpresa. Lorenzo, infatti, aveva comunicato qualche giorno prima su Facebook che sarebbe stato un concerto un po' più speciale degli altri. I brani sono riproposti con l'orchestra ed è stato fatto un lavoro soprendente. Tra i momenti più belli quando Lorenzo è sceso in platea, tra il suo pubblico, catturare quell'attimo è stato intenso". Il film di "Lorenzo in concerto per Jovanotti e orchestra" è di Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede per SugarKane Studio, la regia è di Nicolò Cerioni che ha anche curato le foto del booklet del disco.



In scaletta 15 brani: "Bella", "Serenata rap", "Ora", "L'elemento umano", "Temporale", "Dove ho visto te", "Piove", "La linea d'ombra", "Le tasche piene di sassi", "A te", "Io ti cercherò", "Per me", "Un'illusione», «Stella cometa" e "Innamorato". Quest'ultima, incisa in studio, è presente nella versione usata da Ficarra e Picone nella colonna sonora del loro ultimo film "Anche se è amore non si vede".

Andrea Conti