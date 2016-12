Madonna canta contro l'ex marito Guy Ritchie

foto LaPresse Correlati REGINA AL SUPER BOWL 17:45 - Madonna non le manda certo a dire. Soprattutto quando si tratta dai canzoni. Un gruppo di giornalisti ha ascoltato in anteprima il nuovo album di Lady Ciccone "MDNA" che uscirà il 26 marzo. Tra i brani inediti c'è "I Don't Give A" in cui canta contro l'ex marito Guy Ritchie: "Ho cercato di essere una brava ragazza, ho cercato di esser tua moglie sminuendo me stessa e ingoiando la mia luce". non le manda certo a dire. Soprattutto quando si tratta dai canzoni. Un gruppo di giornalisti ha ascoltato in anteprima il nuovo album di Lady Ciccone "" che uscirà il 26 marzo. Tra i brani inediti c'èin cui canta contro l'ex marito: "Ho cercato di essere una brava ragazza, ho cercato di esser tua moglie sminuendo me stessa e ingoiando la mia luce".

E ancora: "Ho cercato di diventare tutto quello che ti aspettavi da me, ed è stato un fallimento. Non me ne fotte un c....". Sembra che ci sia anche un altro brano dedicato all'ex marito e regista con cui ha vissuto una storia d'amore durata otto anni dal titolo eloquente "Bang Bang".



Ma non è tutto. C'è anche l'amore per la figlia Lourdes, sempre più somigliante alla madre, nella canzone "Superstar".



Dopo il non esaltante debutto con il singolo "Give Me All Your Luvin", presentato al Super Bowl, Madonna ci riprova con Benny Benassi e la disco pop di "Girl Gone Wild".