Ligabue trasforma l'evento di Campovolo in dvd

foto Ufficio stampa Correlati LIGA INFIAMMA CAMPOVOLO 17:16 - Arriva "Ligabue Campovolo - Il film 3d", il lungometraggio che proietta lo spettatore all'interno del concerto evento che Ligabue ha tenuto il 16 luglio 2011 al Campovolo di Reggio Emilia, di fronte a 120mila spettatori. Disponibile in versione dvd e in versione Blu Ray 3d e 2d. Entrambe le versioni racchiudono contenuti extra e inediti, completati dal libro "Campovolo 2.0. - Una Storia D’Amore", racconto originale di Francesco Ruggeri. - Arriva "", il lungometraggio che proietta lo spettatore all'interno del concerto evento che Ligabue ha tenuto il 16 luglio 2011 al Campovolo di Reggio Emilia, di fronte a 120mila spettatori. Disponibile in versione dvd e in versione Blu Ray 3d e 2d. Entrambe le versioni racchiudono contenuti extra e inediti, completati dal libro "Campovolo 2.0. - Una Storia D’Amore", racconto originale di Francesco Ruggeri.

"Ligabue Campovolo - Il film 3d", prodotto da G.Battista Tondo per EventiDigitali Films (in co-produzione con Riservarossa, F&P Group, Lumière & Co. e Zoo Aperto) e distribuito da Medusa Film, è stato diretto da Cristian Biondani (concerto) e Marco Salom (docufilm).



E' il primo film-concerto realizzato in 3d in Italia ed il risultato è quello di un lungometraggio che, grazie alla spettacolarità del live, all’innovativa tecnica usata per le riprese 3d e alla potenza dell’audio (mixato da Corrado Rustici negli studi di George Lucas in California), mai come prima nei cinema, regala l'emotività di un concerto dal vivo. La parte docufilm, che si snoda durante tutta la pellicola, svela invece un inedito Luciano Ligabue che, nei luoghi in cui vive, racconta l’appassionante storia di un sogno nato vent’anni prima.



Il triplo cd live con 3 inediti “Campovolo 2.011” (registrazione integrale del concerto del 16 luglio a Reggio Emilia, prodotto e organizzato da Riservarossa e F&P Group) è disponibile nei negozi tradizionali e digital store, distribuito da Warner Music, in un’unica confezione triplo cd a prezzo speciale e in formato LP (box di 4 vinili). Il singolo attualmente in radio è “M’Abituerò”.